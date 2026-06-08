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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: 1 लाख 29 हजार करोड़... FIFA 2026 इतिहास के दूसरे सबसे महंगे वर्ल्ड कप के बारे में जानिए सबकुछ !

FIFA World Cup 2026: 1 लाख 29 हजार करोड़... FIFA 2026 इतिहास के दूसरे सबसे महंगे वर्ल्ड कप के बारे में जानिए सबकुछ !

FIFA World Cup 2026: 11 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में शुरू होंने जा रहा है. 96 सालों के इतिहास में यह दूसरा सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 08 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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11 जून 2026 को फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में यह टूर्नामेंट आयोजित होगा. यह फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होगा. आज से 96 साल पहले हमें पहला सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिला था.

टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें चैंपियन बनने की रेस में हिस्सा लेंगी. यह फीफा वर्ल्ड कप 38 दिनों तक चलेगा. जिसमें कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. यह वर्ल्ड कप फीफा इतिहास का बड़ा सीजन भी रहना वाला है. साथ ही 1 लाख 29 हजार करोड़ का कुल खर्च भी इस सीजन किया जाएगा. वहीं कतर 2022 में कुल 17 लाख करोड़ रूपये खर्च हुए थे. 

600 करोड़ लोग होंगे दर्शक

फीफा को इस बार के सीजन में यह उम्मीद है कि दर्शकों की संख्या कुल 600 करोड़ तक पहुंच सकती है. दूसरी तरफ 2022 कतर वर्ल्ड कप में 500 करोड़ लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था. यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक खेल आयोजन ही नहीं रह गया. बल्कि वैश्विक ब्रांड्स, प्रसारण कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा मंच बन चुका है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की अहम बातें

* कुल 1248 खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेंगे.
* कुल 48 टीमों में प्रत्येक 26 खिलाड़ी शामिल होंगे.
* 357 खिलाड़ी ऐसे भी रहेंगे, जो पहले टूर्नामेंट खेल चुके हैं और फिर इस बार वापसी करेंगे. 
* 891 खिलाड़ी ऐसे शामिल है जो अपने फुटबॉल करियर में पहली बार विश्व कप में खेलेंगे उतरेंगे.
* 22 विश्व कप विजेता भी इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 तीन खिलाड़ियों का छठा विश्व कप होगा

* लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)- उम्र 38 साल
* क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)-उम्र 41 साल
* गुइलर्मो ओकोआ (मैक्सिको)-उम्र 40 साल

AI रेफरी की मैच के दौरान मदद करेगा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 तकनीक के मामले में भी इतिहास रचने वाला है. हर स्टेडियम में 16 ट्रैकिंग कैमरे खिलाड़ियों की गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे. पहली बार AI आधारित रियल-टाइम डिजिटल प्लेयर मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ में 3D डिजिटल मॉडलिंग की मदद से ऑफसाइड फैसलों को पहले से ज्यादा तेज और सटीक बनाया जाएगा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 विजेता को 477 करोड़ मिलेंगे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी कुल 871 मिलियन डॉलक यानी करीब 83000 करोड़ रुपये हैं. यह प्राइज मनी कतर विश्व कप से 49 प्रतिशत ज्यादा है. पिछली बार कुल प्राइज मनी 4190 करोड़ रुपये थी. इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम को करीब 50 मिलियन डॉलर, यानी 477 करोड़ रूपये प्राइज मनी मिलेंगा.

Published at : 08 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
America Canada MEXICO FIFA World Cup 2026
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