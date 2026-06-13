FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो गया है. इस बार 3 देश मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें से एक यूएसए है. हालांकि इस संस्करण के शुरू होने से पहले से ही अमेरिका में कई विवाद हो चुके हैं. खिलाड़ियों की चेकिंग, ईरान के मैचों के टिकट को लेकर फैसले और एयरपोर्ट पर रेफरी और खिलाड़ियों से घंटों पूछताछ, अब जो मामला सामने आया है उसने अमेरिका की मेजबानी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपने पहले मैच की तैयारी कर रही इंग्लैंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के अभ्यास का सामना ही चोरी हो गया.

इंग्लैंड फुटबॉल टीम का पहला मैच गुरुवार, 18 जून को क्रोएशिया के साथ टेक्सास में है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से इंग्लैंड फ्लोरिडा में अभ्यास कर रही थी. शनिवार को टीम और कोचिंग स्टाफ के सदस्य कैनसस सिटी पहुँचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी टीम के कई जरुरी सामान चोरी हो गए. बता दें कि टीम से पहले उनका सामान कैनसस सिटी में आना था, लेकिन वो नहीं पहुंचा.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जब इंग्लैंड फुटबॉल टीम का सामना फ्लोरिडा से कैनसस सिटी ले जाया जा रहा था, इस दौरान इन गाड़ियों में चोरी हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है. स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुए सामना में से अधिकतर को पुलिस ने रिकवर कर लिया है.

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रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुए सामान में खिलाड़ियों के जूते, अभ्यास का सामना (फुटबॉल, नेट आदि) कोचिंग स्टाफ का सामना था. अभी तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है. जब इंग्लैंड टीम का सामान कैनसस सिटी पहुंचा तो पता चला कि उसमे से कुछ सामान गायब है.

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इस मामले ने अमेरिका की मेजबानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बता दें कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. अमेरिका के साथ मेक्सिको और कनाडा सह-मेजबान देश हैं.