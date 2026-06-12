हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीका रहा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला दिन, खाली सीटें, सड़कों पर बवाल; सब हो गया फुस्स

फीका रहा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला दिन, खाली सीटें, सड़कों पर बवाल; सब हो गया फुस्स

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का पहला दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं गया. पहले ही दिन स्टेडियम में तमाम खाली सीटें देखने को मिलीं. उससे पहले सड़कों पर बवाल होने की खबर आई थी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 12 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच सह-मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया. शुरुआत से पहले टूर्नामेंट को लेकर काफी हाइप बनाया गया, लेकिन जब असल वक्त आया तो नजारा और ही देखने को मिला. स्टेडियम में सीटें खाली नजर आईं. इसके अलावा सड़कों पर बवाल की खबरें भी आईं. तो आइए जानते हैं कि कैसे फीफा का पहला ही दिन फुस्स हो गया. 

मैक्सिको सिटी के एज्टेका में खेले गए पहले मैच में दर्शकों की भीड़ नजर आई, लेकिन दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच ग्वाडलहारा स्टेडियम स्टेडियम में हुए मुकाबले खाली सीटों का नजारा दिखाई दिया. कॉमेंटटर ने बताया कि 45,664 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में 44,958 दर्शक मौजूद थे, लेकिन जब कैमरा स्टैंड्स की तरफ घूमा तो खाली सीटें नजर आईं, जिससे फीफा के ऊपर सवाल खड़े हो गए. 

टिकट को लेकर फीफा ने किया था बड़ा दावा 

बता दें कि फीफा की तरफ से टिकटों को लकेर बड़ा दावा करते हुए कहा गया था कि विश्व कप के लिए 500 मिलियन (50 करोड़) टिकट रिक्वेस्ट मिली, जो पिछले दो वर्ल्ड कप से 10 गुना ज्यादा है. लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है. फीफा को कोई मैचों के टिकट की कीमत को घटाना पड़ा, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंच सकें. 

सड़कों पर हुआ बवाल 

टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले मैक्सिको सिटी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा देखने को मिला. लोगों ने लापता नागरिकों, श्रमिकों की स्थिति और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं. मैक्सिकों में लापता लोगों का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है. फिलहाल देश के राष्ट्रीय रजिस्टर में 1,34,460 लोग लापता लोग दर्ज हैं. 

कैसा रहा शुरुआती दोनों मैचों का हाल 

पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया. इसके बाद दूसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से हराया. 

 

यह भी पढ़ें: फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल

Published at : 12 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Mexico Vs South Africa South Korea Vs Czechia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
फीका रहा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला दिन, खाली सीटें, सड़कों पर बवाल; सब हो गया फुस्स
फीका रहा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला दिन, खाली सीटें, सड़कों पर बवाल; सब हो गया फुस्स
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल
फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल
फ़ुटबॉल
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
एअर इंडिया विमान हादसे की पहली बरसी, क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि, भावुक कर देंगी तस्वीरें
एअर इंडिया विमान हादसे की पहली बरसी, क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि, भावुक कर देंगी तस्वीरें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल
फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
ENT LIVE
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
ENT LIVE
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Embed widget