गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 का शानदार आगाज किया है, टीम ने पहले मैच में क्रोएशिया पर 4-2 से बड़ी जीत दर्ज की. कप्तान हैरी केन ने अपने दोनों गोल पहले हाफ में दागे, पहले हाफ के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था. दूसरे हाफ में सिर्फ इंग्लैंड ही गोल कर पाई. इस जीत के बाद मैदान पर अलग ही शो शुरू हो गया, WAGS का ग्लैमरस अंदाज छा गया.

4-2 से शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सेलिब्रेट किया और फिर अपने अपने पार्टनर्स के पास पहुंच गए. जीत के शोर के बीच स्टैंड में खिलाड़ियों का अपने पार्टनर्स से मिलना चर्चा का केंद्र बन गया, उनके प्यार और लिपलॉक के पल रिकॉर्ड होने लगे.

सबसे ज्यादा चर्चा ऐशलिन कास्त्रो की हुईं, जिनके इंस्ट्राग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वह स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहम की गर्लफ्रेंड हैं. मैच के बाद खिलाड़ी ऐशलिन के पास गए, उन्होंने लिपलॉक के साथ उन्हें जीत की बधाई दी. ये मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सफेद रंग की टीशर्ट को एशलिन कास्त्रो ने मोड़कर पहना हुआ था, उनके ग्लैमरस लुक ने सभी का ध्यान उनकी और खींचा. ऐशलिन के साथ बेलिंगहम के माता-पिता भी मैच देख रहे थे.

पहले हाफ में इंग्लैंड के लिए 2 गोल दागने वाले कप्तान हैरी केन भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने स्टैंड में जाकर अपन पत्नी केटी गुडलैंड को गले लगाया और किस किया, ये मोमेंट भी कैमरे में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.





ओली वॉटकिन्स की पत्नी एली एल्डरसन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, उन्होंने मैच देखते हुए की फोटो शेयर की और वॉटकिन्स के साथ लिपलॉक की तस्वीरें भी. लाल रंग की इंग्लैंड फुटबॉल टीम जर्सी पहने वह इंग्लैंड को सपोर्ट करने आईं थी.





इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड की पत्नी मेगन पिकफोर्ड का ग्लैमरस लुक भी वायरल हुआ. मैच के बाद पिकफोर्ड उनके पास स्टैंड में आए और उन्हें किस किया.









इंग्लैंड फुटबॉल टीम का फीफा विश्व कप 2026 में दूसरा मैच घाना के साथ है, जो बुधवार 24 जून को होगा. इंग्लैंड टूर्नामेंट के ग्रुप L में है, जिसमें इंग्लैंड और घाना ने 1-1 मैच जीता है. अंक तालिका में इंग्लैंड पहले और घाना दूसरे स्थान पर है. उनके आलावा इस ग्रुप में पनामा और क्रोएशिया है, जो क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.