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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलगोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

FIFA world Cup 2026: फुटबॉल विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया पर 4-2 से जीत दर्ज की. इस मैच में इंग्लैंड के फुटबॉलर्स की वाइफ और गर्लफ्रेंड चर्चा का केंद्र रहीं.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 का शानदार आगाज किया है, टीम ने पहले मैच में क्रोएशिया पर 4-2 से बड़ी जीत दर्ज की. कप्तान हैरी केन ने अपने दोनों गोल पहले हाफ में दागे, पहले हाफ के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था. दूसरे हाफ में सिर्फ इंग्लैंड ही गोल कर पाई. इस जीत के बाद मैदान पर अलग ही शो शुरू हो गया, WAGS का ग्लैमरस अंदाज छा गया.

4-2 से शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सेलिब्रेट किया और फिर अपने अपने पार्टनर्स के पास पहुंच गए. जीत के शोर के बीच स्टैंड में खिलाड़ियों का अपने पार्टनर्स से मिलना चर्चा का केंद्र बन गया, उनके प्यार और लिपलॉक के पल रिकॉर्ड होने लगे.

सबसे ज्यादा चर्चा ऐशलिन कास्त्रो की हुईं, जिनके इंस्ट्राग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वह स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहम की गर्लफ्रेंड हैं. मैच के बाद खिलाड़ी ऐशलिन के पास गए, उन्होंने लिपलॉक के साथ उन्हें जीत की बधाई दी. ये मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

सफेद रंग की टीशर्ट को एशलिन कास्त्रो ने मोड़कर पहना हुआ था, उनके ग्लैमरस लुक ने सभी का ध्यान उनकी और खींचा. ऐशलिन के साथ बेलिंगहम के माता-पिता भी मैच देख रहे थे.

पहले हाफ में इंग्लैंड के लिए 2 गोल दागने वाले कप्तान हैरी केन भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने स्टैंड में जाकर अपन पत्नी केटी गुडलैंड को गले लगाया और किस किया, ये मोमेंट भी कैमरे में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.


गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

ओली वॉटकिन्स की पत्नी एली एल्डरसन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, उन्होंने मैच देखते हुए की फोटो शेयर की और वॉटकिन्स के साथ लिपलॉक की तस्वीरें भी. लाल रंग की इंग्लैंड फुटबॉल टीम जर्सी पहने वह इंग्लैंड को सपोर्ट करने आईं थी.


गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड की पत्नी मेगन पिकफोर्ड का ग्लैमरस लुक भी वायरल हुआ. मैच के बाद पिकफोर्ड उनके पास स्टैंड में आए और उन्हें किस किया.


गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल


गोल के साथ ग्लैमर भी, खुलेआम Kiss और रोमांटिक सीन, FIFA में खिलाड़ियों की पार्टनर ने लूटी महफिल

इंग्लैंड फुटबॉल टीम का फीफा विश्व कप 2026 में दूसरा मैच घाना के साथ है, जो बुधवार 24 जून को होगा. इंग्लैंड टूर्नामेंट के ग्रुप L में है, जिसमें इंग्लैंड और घाना ने 1-1 मैच जीता है. अंक तालिका में इंग्लैंड पहले और घाना दूसरे स्थान पर है. उनके आलावा इस ग्रुप में पनामा और क्रोएशिया है, जो क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Harry Kane England Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 WAGS
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