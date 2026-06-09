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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीफा से पहले फुटबॉल खिलाड़ियों पर छाया 'क्रिकेट' का खुमार, तस्वीरें देख सिर पकड़ लेंगे आप

फीफा से पहले फुटबॉल खिलाड़ियों पर छाया 'क्रिकेट' का खुमार, तस्वीरें देख सिर पकड़ लेंगे आप

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर नजर आए. किसी के हाथ में गेंद, तो किसी के हाथ में बल्ला नजर आया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Jun 2026 04:51 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. तीन देशों की मेजबानी में खेले जाने वाले टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून (भारतीय समय के अनुसार) होगी. लेकिन उससे पहले फुटबॉल के खिलाड़ी 'क्रिकट' खेलते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तो आइए जानते हैं कि फुटबॉल खिलाड़ियों के क्रिकेट खेलने का पूरा माजरा क्या है. 

दरअसल, क्रिकेट खेलने का कमाल इंग्लैंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने किया. सामने आई तस्वीरें में कोई खिलाड़ी शानदार कवर ड्राइव लगाता दिख रहा है, तो कोई बॉलिंग करते हुआ नजर आ रहा है. 

अक्सर क्रिकेटरों को मैच से पहले वॉर्म के लिए फुटबॉल खेलते हुए देखा जाता है, वैसे ही फुटबॉल प्लेयर्स की तस्वीरें यह कहते हुए वायरल की जा रही हैं कि खिलाड़ी वॉर्मअप कर रहे हैं. क्रिकेट खेलने वाले इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों में कप्तान हैरी केन सहित जूड बेलिंघम और जॉर्डन पिकफोर्ड नजर आ रहे हैं.

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इंग्लैंड फुटबॉल और क्रिकेट टीम में अच्छे रिश्ते

बढ़ते वक्त के साथ इंग्लैंड फुटबॉल और क्रिकेट टीम के बीच रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं. इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्सर फुटबॉल कैंप में जाया करते हैं. इस तरह फीफा से पहले इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलते के लिए हाथ में बैट और बॉल थामी. 

दूसरे खिताब के लिए मैदान पर उतरेगी इंग्लैंड 

इंग्लैंड ने अब तक एक बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. इंग्लिश टीम ने यह खिताब 1966 में जर्मनी को 4-2 से हराकर अपने नाम किया था. अब टीम इस साल 30 साल के सूखो खत्म करना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस दफा टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करती है. बताते चलें कि पिछले यानी 2022 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने बाजी मारी थी. लियोनल मेसी वाली अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था. मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत अपने नाम की थी. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

Published at : 09 Jun 2026 04:51 PM (IST)
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Football England FIFA World Cup 2026 CRICKET
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