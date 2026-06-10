इंग्लैंड का फुटबॉल कप्तान RCB से खेलने को तैयार, थामा गेंद-बल्ला; वायरल पोस्ट ने काटा गदर
Harry Kane: इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैरी केन FIFA World Cup 2026 से ठीक पहले RCB के लिए खेलने को तैयार हो गए. उन्होंने अपनी एक पोस्ट से हड़कंप मचा दिया है.
Harry Kane RCB: फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. 11 जून से टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैरी केन (Harry Kane) ने अपनी एक पोस्ट से सबको हैरान कर दिया. फीफा की शुरुआत से ठीक पहले वह हाथ में गेंद और बल्ला थामकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने को तैयार हो गए. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम में खेलने की भी बात कही.
इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कई खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे. अब हैरी ने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें तीन तस्वीरें हैं. एक तस्वीर में वह बैट पकड़े हुए दिख रहे हैं. बाकी दोनों तस्वीरों में वह गेंदबाजी करते नजर आए.
मजेदार लिखा कैप्शन
पोस्ट के कैप्शन में हैरी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "अगर आपको जरूरत हो तो हमेशा तैयार हूं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु."
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केन की इस पोस्ट पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "हमें वाकई अगले हफ्ते आपकी जरूरत पड़ सकती है." इसके साथ ब्रॉड ने एक हंसने वाला इमोजी भी एड किया.
इंग्लैंड फुटबॉल और क्रिकेट टीम में अच्छा तालमेल
इंग्लैंड की फुटबॉल और क्रिकेट टीम में काफी अच्छा तालमेल है. अक्सर इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को फुटबॉल टीम के कैंप में जाते हुए देखा जाता है. अब फीफा से पहले फुटबॉल खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलकर दोस्ती का अच्छा पैगाम दिया.
इंग्लैंड की दूसरे वर्ल्ड कप नजर
इंग्लैंड जाहिर पर दूसरा वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से फीफा के लिए मैदान पर उतरना चाहेगा. टीम ने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1996 में जीता था. उस वक्त इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी थी. इस संस्करण में इंग्लैंड जाहिर तौर अपने 30 सालों के सूखो को खत्म करना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इंग्लिश टीम विश्व कप में कैसा प्रदर्शन करती है.
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