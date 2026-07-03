रोनाल्डो ने तोड़ा FIFA वर्ल्ड कप की सबसे Sexy फैन का घमंड, मायूसी में बदला जश्न; देखें वीडियो

Ivana Knoll Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महज 90 मिनट यानी एक मैच में ही टूर्नामेंट की सबसे सेक्सी फैन इवाना नॉल का जश्न मायूसी में बदल दिया. वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ-32 में शुक्रवार (03 जुलाई) को पुर्तगाल और क्रोशिया के बीच मुकाबला खेला गया. क्रोशिया की इवाना विश्व कप के लगभग सभी मैचों में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आईं.

लेकिन पुर्तगाल के खिलाफ क्रोशिया की हार के बाद इवाना का दिल टूट गया. हार के साथ क्रोशिया वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई. तो आइए जानते हैं कि इवाना का घमंड और दिल टूटने की पूरी कहानी क्या है.

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दरअसल इवाना ने रोनाल्डो को चैलेंज दे दिया था. क्रोशिया ने पिछला मुकाबला घाना के खिलाफ 2-1 से जीता था. जीत के बाद इवाना ने इंस्ट्राग्राम पर लिखा था कि क्रोशिया 2-1 से जीता, जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी. मेरी 'लकी क्रावाटा' (Lucky KRAVATA) भी टोरंटो आ रही है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो तैयार रहना.

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बता दें कि KRAVATA को क्रोशिया में नेक टाई को कहा जाता है. वह अपनी क्रावाटा को लकी चार्म मानती हैं. इवाना को सभी मैचों के दौरान क्रोशिया के झंडे के जैसी टाई गले में लटकाए हुए देखा गया.

पुर्तगाल से हार के बाद टूटा इवाना नॉल का दिल

पुर्तागल के खिलाफ मुकाबले में क्रोशिया ने मैच शुरू होते ही गोल दाग दिया. इसकी खुशी में इवाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने जमकर गोल की खुशी मनाई. लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई.





क्रोशिया के खिलाफ रोनाल्डो ने पहला गोल किया. फिर रोमास ने दूसरा गोल करके टीम को जीत दिला दी. क्रोशिया की हार के साथ इवाना का दिल टूटा. वहीं जीत के साथ पुर्तगाल ने प्री-क्वार्टर फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया. क्रोशिया की हार के बाद इवाना ने चार शब्दों का एक मैसेज लिखा. उन्होंने लिखा, "यह बहुत दुखद था."

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