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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलवेनेजुएला भूकंप के सर्वाइवर की कहानी सुनकर भावुक हुए रोनाल्डो, दिया ऐसा सरप्राइज; जीता दिल

वेनेजुएला भूकंप के सर्वाइवर की कहानी सुनकर भावुक हुए रोनाल्डो, दिया ऐसा सरप्राइज; जीता दिल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वेनेजुएला भूकंप के पीड़ित बच्चे के लिए एक वीडियो संदेश भेजा और उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Jul 2026 09:29 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी है, जहां उनका सामना स्पेन के साथ होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागकर इतिहास रचा था. अगले मुकाबले से पहले रोनाल्डो ने एक वीडियो शेयर करते हुए वेनेजुएला भूकंप के एक पीड़ित के लिए संदेश भेजा. उनके इस भावुक कदम की लोग सराहना कर रहे हैं.

24, जून को वेनेजुएला में आए भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया. जिन लोगों ने मौत को करीब से देखा, उनमें एंड्रेस मिलेस भी शामिल है. इस छोटे बच्चे ने भूकंप में अपने परिवार को खो दिया, वह भी इसमें बाल-बाल बचा लेकिन इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा. इस बच्चे की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 'पैनिनी वर्ल्ड कप स्टिकर' पाना चाहते हैं. जब पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी को ये पता चला तो उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाकर उन्हें मैसेज दिया.

रोनाल्डो ने क्या कहा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, "हैलो एंड्रेस, गले लगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं. आप मेरे सुपरफैन हैं, मैं जानता हूं और जब आप ठीक हो जाओगे तो आप मेरा मैच देखने स्टेडियम आना, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं. आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी. आपको गले लगाना है, मेरे दोस्त."

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा

ऑटोग्राफ जर्सी भेज रहे हैं रोनाल्डो

रिपोर्ट के अनुसार एंड्रेस के बारे में सुनकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भावुक हो गए थे, उन्होंने पुर्तगाल टीम की ऑटोग्राफ की हुई जर्सी पीड़ित बच्चे के लिए भेजने का फैसला किया है. बता दें कि एंड्रेस भूकंप के बाद मलबे में दबा हुआ मिला था, वह बच गया लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा. बच्चे ने अपने परिवार को भी खो दिया है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Jul 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Ronaldo Cristiano Ronaldo Football World Cup Portugal Football Team FIFA World Cup 2026 Venezuela Earthquake
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