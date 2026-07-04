वेनेजुएला भूकंप के सर्वाइवर की कहानी सुनकर भावुक हुए रोनाल्डो, दिया ऐसा सरप्राइज; जीता दिल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी है, जहां उनका सामना स्पेन के साथ होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागकर इतिहास रचा था. अगले मुकाबले से पहले रोनाल्डो ने एक वीडियो शेयर करते हुए वेनेजुएला भूकंप के एक पीड़ित के लिए संदेश भेजा. उनके इस भावुक कदम की लोग सराहना कर रहे हैं.

24, जून को वेनेजुएला में आए भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया. जिन लोगों ने मौत को करीब से देखा, उनमें एंड्रेस मिलेस भी शामिल है. इस छोटे बच्चे ने भूकंप में अपने परिवार को खो दिया, वह भी इसमें बाल-बाल बचा लेकिन इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा. इस बच्चे की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 'पैनिनी वर्ल्ड कप स्टिकर' पाना चाहते हैं. जब पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी को ये पता चला तो उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाकर उन्हें मैसेज दिया.

रोनाल्डो ने क्या कहा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, "हैलो एंड्रेस, गले लगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं. आप मेरे सुपरफैन हैं, मैं जानता हूं और जब आप ठीक हो जाओगे तो आप मेरा मैच देखने स्टेडियम आना, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं. आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी. आपको गले लगाना है, मेरे दोस्त."

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Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

ऑटोग्राफ जर्सी भेज रहे हैं रोनाल्डो

रिपोर्ट के अनुसार एंड्रेस के बारे में सुनकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भावुक हो गए थे, उन्होंने पुर्तगाल टीम की ऑटोग्राफ की हुई जर्सी पीड़ित बच्चे के लिए भेजने का फैसला किया है. बता दें कि एंड्रेस भूकंप के बाद मलबे में दबा हुआ मिला था, वह बच गया लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा. बच्चे ने अपने परिवार को भी खो दिया है.

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