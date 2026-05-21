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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल... मेसी-रोनाल्डो नहीं, इस खिलाड़ी के नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

FIFA वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल... मेसी-रोनाल्डो नहीं, इस खिलाड़ी के नाम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most Goals in Fifa World Cup in One Season: एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी के नाम नहीं है, ये रिकॉर्ड फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी के नाम है.

By : शिवम | Updated at : 21 May 2026 09:19 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण (FIFA World Cup 2026) 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जाएगा. लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो 5-5 संस्करणों में हिस्सा ले चुके हैं. हालांकि 1958 से कायम एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड ये दोनों स्टार खिलाड़ी नहीं तोड़ पाए. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस के Just Fontaine के नाम है.

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब 3 देश संयुक्त मेजबान हैं, इससे पहले एक बार सिर्फ 2 देशों ने मिलकर इसकी मेजबानी की थी. आगामी संस्करण की मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिलकर कर रहे हैं. इस बार टीमों की संख्या भी बढ़ाई गई है, पहली बार 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. 16 वेन्यू पर फाइनल समेत कुल 105 मैच खेले जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल किसके नाम है?

फीफा वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड फ्रांस के Just Fontaine के नाम है. उन्होंने 1958 में कुल 13 गोल किए थे. बता दें कि लियोनेल मेसी ने 5 वर्ल्ड कप में खेलकर इतने गोल किए हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में खेलने के बाद भी इतने गोल नहीं मार सके. Fontaine ने अपने करियर में सिर्फ इसी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. 1958 से ये रिकॉर्ड कायम है. 

यह भी पढ़ें- पहली बार 3 देश मेजबान और 104 मुकाबले... जानिए FIFA वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी 4 बड़ी बातें

फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के Miroslav Klose के नाम है, जिन्होंने 4 संस्करणों में मिलाकर कुल 16 गोल दागे हैं.

रोनाल्डो-मेसी के नाम कितने गोल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने 5 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल किए हैं. लियोनेल मेसी ने भी 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, हालांकि टोटल गोल के मामले में मेसी रोनाल्डो से आगे हैं. मेसी ने वर्ल्ड कप के 26 मैचों में 13 और क्रिस्टियानो ने 22 मैचों में 8 गोल किए हैं.

यह भी पढ़ें- FIFA वर्ल्ड कप के टॉप-5 गोल स्कोरर में शामिल हैं लियोनेल मेसी, जानिए किस नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो

भारत में कहां प्रसारित होंगे फीफा वर्ल्ड कप के मैच?

अभी तक भारत में फीफा वर्ल्ड कप के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग का कोई पार्टनर नहीं है. मीडिया राइट्स की ज्यादा फीस के चलते अभी कोई डील नहीं हुई है, हालांकि बातचीत जारी है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 May 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Fifa World Cup Football World Cup FIFA World Cup 2026
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