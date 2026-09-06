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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलइतिहास में पहली बार एक साथ खेलेंगे रोनाल्डो और मेसी? जानें कब होगा मैच

इतिहास में पहली बार एक साथ खेलेंगे रोनाल्डो और मेसी? जानें कब होगा मैच

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 37 बार एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, लेकिन अब इतिहास में पहली बार एक टीम के लिए खेल सकते हैं. कार्लोस टेवेज इसकी योजना बना रहे हैं, जो दोनों के टीममेट रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल जगत के दो बड़े सितारे हैं. लगभग 15 सालों तक, उनकी प्रतिद्वंद्विता ने वर्ल्ड फुटबॉल में एक दौर को परिभाषित किया, खासकर ला लीगा में, जहां रोनाल्डो रियल मैड्रिड और मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते थे. लेकिन अब इतिहास में पहली बार दोनों एक साथ, एक टीम के लिए खेल सकते हैं. दोनों के टीममेट रह चूके कार्लोस टेवेज ने एक खास इवेंट की योजना बनाई है. टीवाईसी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टेवेज ने बोका जूनियर्स के प्रेसिडेंट जुआन रोमन रिकेल्मे से 'ला बॉम्बोनेरा' में मैच कराने के बारे में बात की है. रिकेल्मे ने इसके लिए हामी भर दी है, जो टेवेज के साथ खेल चुके हैं.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी में से कौन सबसे महान है, इस पर सालों से बहस होती रही है. नेशनल और क्लब लेवल पर दोनों दिग्गज 37 बार आमने सामने हो चुके हैं, हालांकि कभी दोनों एक टीम के लिए नहीं खेले. दोनों ने मिलकर 13 बैलन डी'ओर जीते हैं. मेसी और रोनाल्डो को कार्लोस टेवेज के फेयरवेल मैच में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है.

दिसंबर में होगा मैच!

बोका जूनियर्स के लिए अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने वाले टेवेज ने 2021 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. अब 5 साल बाद वह अपने फेयरवेल मैच की तैयारी कर रहे हैं. रिकेल्मे द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद अधिकारी अब मैच की तारीख को तय करने पर काम कर रहे हैं. संभावना है कि ये मैच दिसंबर में होगा, जिससे बोका जूनियर्स का शेड्यूल प्रभावित न हो.

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रोनाल्डो और मेसी को साथ खेलने के लिए कैसे मनाया?

टेवेज के आलावा किसी और के लिए ऐसा सोचना मुश्किल होता. दरअसल वह रोनाल्डो और मेसी के अच्छे दोस्त हैं और अभी भी दोनों के संपर्क में हैं. बता दें कि टेवेज अर्जेंटीना में मेस्सी और मेनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं. दोनों के साथ उनके आज भी अच्छे संबंध है.

ओल्गा (स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म) को दिए इंटरव्यू में जब उनसे दोनों दिग्गजों को साथ लाने की योजना पर पूछा गया. तो उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर आज भी वह मेसी और रोनाल्डो के संपर्क में हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, "हम उन्हें एक साथ लाएंगे". अगर टेवेज इसमें सफल होते हैं, तो फुटबॉल में ये एक ऐतिहासिक पल होगा.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo
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