फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा, ड्रॉ खेलकर भी कनाडा ने रच दिया इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में मेजबान कनाडा को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है. कनाडा का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा. यह फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार था जब कनाडाई धरती पर वर्ल्ड कप का कोई मैच खेला गया. बताते चलें कि इस बार विश्व कप की मेजबानी मेक्सिको, यूएसए और कनाडा मिलकर कर रहे हैं.

दुनिया की 63वें नंबर की टीम बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने रैंकिंग में अपने से कहीं ऊपर कनाडा को ड्रॉ पर रोकने में सफलता पाई. मैच का सबसे पहला गोल बोस्निया की तरफ से आया जब 19वें मिनट में जोवो लूकिच ने गोल करते हुए अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई.

पहला गोल चाहे बोस्निया की तरफ से आया हो, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक मुकाबले पर कनाडाई टीम का नियंत्रण रहा. मैच में 61 प्रतिशत समय बॉल कनाडाई प्लेयर्स के पास रही, जिन्होंने 13 बार डी में प्रवेश कर गोल करने का प्रयास किया, जबकि बोस्निया केवल 8 बार ऐसा कर पाई.

खासतौर पर दूसरे हाफ में बोस्निया और हर्जेगोविना की टीम डिफेंसिव नजर आई, लेकिन कनाडाई टीम लगातार अटैक करती रही और आखिरकार 78वें मिनट में क्रिस्टोफर लारिन ने गोल करते हुए कनाडा को बराबरी पर ला खड़ा किया. मुकाबला ड्रॉ रहने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. यह ग्रुप बी का मैच रहा, जिसमें कनाडा, बोस्निया और हर्जेगोविना, स्विट्जरलैंड और कतर मौजूद हैं.

बता दें कि यह केवल तीसरी बार है जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले रहा है. 1986 में कनाडाई टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी. 2022 में भी उसे ग्रुप स्टेज में ही बाहर होना पड़ा था.

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