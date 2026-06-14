फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास

FIFA World Cup में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास

Brazil 92 Years Undefeated Record in FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में ब्राजील ने मोरक्को के साथ ड्रॉ खेला, फिर भी अपना 92 साल पुराना रिकॉर्ड कायम रखा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 09:37 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील को अपने पहले मैच में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है. मोरक्को के साथ ब्राजील का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. खराब फिटनेस के कारण नेमार इस मैच में नहीं खेल पाए. ग्रुप स्टेज का हर एक मैच महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप से केवल 2 टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी. नेमार इस मैच में नहीं खेले, फिर भी पांच बार की चैंपियन ब्राजील के इस मैच को 80,663 लोगों ने लाइव देखा.

मैच का पहला गोल मोरक्को की तरफ से हुआ, जब 21वें मिनट में इस्माइल साइबारी ने अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई. मोरक्को ज्यादा देर तक बढ़त कायम नहीं रख पाई, क्योंकि उसके 11 मिनट बाद ही विनी जूनियर ने ब्राजील को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया.

पहले हाफ तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर रहीं. दूसरे हाफ में अंत तक जद्दोजहद जारी रही, लेकिन दोनों टीमों को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा. इसके बाद ग्रुप सी में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. बता दें कि यह पहली बार था जब मोरक्को ने किसी वर्ल्ड कप मैच में ब्राजील के खिलाफ गोल किया हो.

ब्राजील का रिकॉर्ड 92 साल से कायम

1934 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ब्राजील की टीम वर्ल्ड कप में अपना शुरुआती मैच हारी नहीं है. मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ खेलकर ब्राजील ने वर्ल्ड कप का पहला मैच ना हारने के सिलसिले को कायम रखा है. ब्राजील की टीम आखिरी बार 1930 में अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हारी थी. उस साल यूगोस्लाविया ने ब्राजील को 2-1 से हराया था.

ब्राजील का अगला मैच 19 जून को हाइटी और उसका आखिरी ग्रुप मैच 24 जून को स्कॉटलैंड के साथ होगा. याद दिला दें कि ब्राजील आखिरी बार 2002 में वर्ल्ड चैंपियन बना था, जब उसने जर्मनी को 2-0 से हराया था.

यह भी पढ़ें:

हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? BCCI ने लिया बड़ा फैसला, इस खिलाड़ी को चेन्नई में टीम इंडिया से जुड़ने को कहा

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, सचिन 4000 के पार, देखें विराट का नंबर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Brazil Morocco Football World Cup FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास
फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
फ़ुटबॉल
USA ने दर्ज की FIFA वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत, पैराग्वे को हराकर रचा इतिहास
USA ने दर्ज की FIFA वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत, पैराग्वे को हराकर रचा इतिहास
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा, ड्रॉ खेलकर भी कनाडा ने रच दिया इतिहास
फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा, ड्रॉ खेलकर भी कनाडा ने रच दिया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया RSS चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन
'PAK के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया मोहन भागवत का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
हेल्थ
Sudden hearing loss Causes : अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget