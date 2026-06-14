फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील का 92 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम, मोरक्को के खिलाफ रचा इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील को अपने पहले मैच में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है. मोरक्को के साथ ब्राजील का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. खराब फिटनेस के कारण नेमार इस मैच में नहीं खेल पाए. ग्रुप स्टेज का हर एक मैच महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप से केवल 2 टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी. नेमार इस मैच में नहीं खेले, फिर भी पांच बार की चैंपियन ब्राजील के इस मैच को 80,663 लोगों ने लाइव देखा.

मैच का पहला गोल मोरक्को की तरफ से हुआ, जब 21वें मिनट में इस्माइल साइबारी ने अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई. मोरक्को ज्यादा देर तक बढ़त कायम नहीं रख पाई, क्योंकि उसके 11 मिनट बाद ही विनी जूनियर ने ब्राजील को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया.

पहले हाफ तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर रहीं. दूसरे हाफ में अंत तक जद्दोजहद जारी रही, लेकिन दोनों टीमों को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा. इसके बाद ग्रुप सी में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. बता दें कि यह पहली बार था जब मोरक्को ने किसी वर्ल्ड कप मैच में ब्राजील के खिलाफ गोल किया हो.

ब्राजील का रिकॉर्ड 92 साल से कायम

1934 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ब्राजील की टीम वर्ल्ड कप में अपना शुरुआती मैच हारी नहीं है. मोरक्को के खिलाफ ड्रॉ खेलकर ब्राजील ने वर्ल्ड कप का पहला मैच ना हारने के सिलसिले को कायम रखा है. ब्राजील की टीम आखिरी बार 1930 में अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हारी थी. उस साल यूगोस्लाविया ने ब्राजील को 2-1 से हराया था.

ब्राजील का अगला मैच 19 जून को हाइटी और उसका आखिरी ग्रुप मैच 24 जून को स्कॉटलैंड के साथ होगा. याद दिला दें कि ब्राजील आखिरी बार 2002 में वर्ल्ड चैंपियन बना था, जब उसने जर्मनी को 2-0 से हराया था.

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