जॉन अब्राहम ने ट्राई नेशन चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, CM ने शेयर किया वीडियो

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अंडर-23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दे रहे हैं और युवारों को मंच देने की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं. ये चैंपियनशिप 25 मार्च से शुरू होने जा रही है, जो 31 मार्च तक खेली जाएगी.

अरुणाचल प्रदेश के सीएम द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जॉन अब्राहम कह रहे हैं, "सभी को नमस्ते, मैं जॉन अब्राहम, मुझे अंडर-23 ट्राई-नेशन चैंपियनशिप 2026 के लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है. इस खास मौके पर, मैं अपने दोस्त और अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पेमा खांडू जी को, और अरुणाचल के प्यारे लोगों को, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की शानदार सफलता के लिए अपनी दिली शुभकामनाएं देना चाहूंगा."

On behalf of the people of Arunachal Pradesh and the Arunachal Pradesh Football Association, I extend our heartfelt gratitude to Shri John Abraham ji for his warm greetings and encouragement to football lovers ahead of the upcoming U-23 Tri-Nation Championship 2026, commencing on… pic.twitter.com/FqilEXogyS — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) March 23, 2026

सीएम पेमा खांडू ने जॉन अब्राहम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "अरुणाचल प्रदेश के लोगों और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से, मैं श्री जॉन अब्राहम जी का उनके स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं और फुटबॉल प्रेमियों के प्रति उनके प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. यह शुभकामनांए आगामी U-23 ट्राई-नेशन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में हैं, जिसका शुभारंभ 25 मार्च को यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में होगा."

सीएम ने जॉन अब्राहम को एक सच्चा फुटबॉल प्रेमी बताते हुए लिखा, "सालों से उनका अटूट जुनून और निरंतर समर्थन देश में फुटबॉल की दृश्यता और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. मैं सभी फुटबॉल फैंस को आमंत्रित करता हूं कि वे 25 से 31 मार्च तक यहां आकर इस रोमांचक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के साक्षी बनें."