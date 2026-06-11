मेसी या रोनाल्डो, कौन जीतेगा 2026 का FIFA वर्ल्ड कप? AI ने कर दिया सबसे बड़ा प्रिडिक्शन

यूएसए, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू होने जा रहा है. उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भविष्यवाणी कर दी है कि कौन सी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है. दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स ने AI की मदद से यह जानने का प्रयास किया कि इस बार ट्रॉफी किसके सिर सजेगी.

नामी सांख्यिकीविद (स्टेटिस्टिशियन) की लीडरशिप वाली एक रिसर्च टीम ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो पुराने डेटा को इकट्ठा करके बताता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है. इस मॉडल के मुताबिक स्पेन की टीम 16 साल बाद फिर से चैंपियन बनने जा रही है. बता दें कि पिछली बार लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था.

स्पेन बनेगा चैंपियन

इस AI मॉडल ने एक लाख बार पूरे टूर्नामेंट का सिम्यूलेशन किया, जिसके बाद इसने बताया कि स्पेन के 14.2 प्रतिशत चैंपियन बनने के चांस हैं. कई एक्सपर्ट्स भी दावा कर चुके हैं कि इस बार स्पेन बाजी मार सकती है, क्योंकि पिछले चार साल में इस टीम की फॉर्म शानदार रही है. एआई के मुताबिक इंग्लैंड और फ्रांस के विजेता बनने के बराबर (12.4) चांस हैं.

4 बार की चैंपियन जर्मनी को 11.2 प्रतिशत मिला है. क्रिस्टीयानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल के 8.9 प्रतिशत जीत के चांस हैं, जबकि अर्जेंटीना उससे भी नीचे है. गत चैंपियन अर्जेंटीना के जीतने के चांस केवल 8.2 प्रतिशत हैं.

रिसर्च टीम ने बताया कि इस फैसले पर आने से पहले उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया था. टीम का हाल के सालों में प्रदर्शन, सट्टेबाजी बाजारों का रुख, खिलाड़ियों की फॉर्म को भी ध्यान में रखा गया. इन सभी आंकड़ों को एआई मॉडल में दर्ज किया गया. यह मॉडल इतना खास है कि इसने ना केवल मैचों का परिणाम बताया, बल्कि यह भी बता दिया कि कौन सी टीम कितने गोल करेगी?

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