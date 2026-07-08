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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलArgentina vs Egypt: वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

Argentina vs Egypt: वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

Argentina vs Egypt 2026: 78वें मिनट में स्कोर 0-2 था, अर्जेंटीना पिछड़ रही थी और लगने लगा था कि अब इजिप्ट जीत जाएगी. लेकिन आखिर के 13 मिनट में खेला हो गया. लियोनेल मेसी ने भी ऐतिहासिक गोल दागा.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Jul 2026 09:22 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप में मंगलवार को अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच रोमांचक मैच हुआ. पहले हाफ में यासिर इब्राहिम ने इजिप्ट के लिए पहला गोल मारा, 19वें मिनट में लियोनेल मेसी ने पेनल्टी 'मिस' कर दी. इसके बाद मोस्तफा जीको ने दूसरे हाफ में गोल दागा, लेकिन उसे अमान्य करार कर दिया गया. फिर मोस्तफा ने 67वें मिनट में गोल कर इजिप्ट को 2-0 की बढ़त दिलाई. 78वें मिनट तक यही स्कोर था, लगने लगा कि अर्जेंटीना का सफर आज खत्म हो जाएगा लेकिन यहीं से असली खेला शुरू हुआ और पूरी बाजी पलट गई.

आखिरी 13 मिनट का रोमांच

अर्जेंटीना हार रही थी, मैच टाइम खत्म होने में सिर्फ 13 मिनट बचे थे. अतिरिक्त समय भी 5-7 मिनट का मिलता. लेकिन फिर गेम पलटा. 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमरो ने शानदार हेडर लिया, गेंद गोलकीपर के हाथों से लगकर गोलपोस्ट में चली गई. यहां से अर्जेंटीना की उम्मीद जगी, सभी प्लेयर्स अटैकिंग गेम खेलने लगे.

83वें मिनट में गेंद फिर गोलपोस्ट के पास फंसी, मेसी दूर से भागते हुए आए और उनके साथ खिलाड़ी ने हलके टच से उनके लिए गेंद बनाई, मेसी ने जानदार किक मारकर शानदार गोल दागा और स्कोर बराबर कर दिया.

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90 मिनट का खेल पूरा हो गया था, 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था. लगा कि मैच अब अतिरिक्त समय में जाएगा. लेकिन 92वें मिनट में एंजो फर्नांडीज ने शानदार हेडर लेकर गोल कर दिया. 13 मिनट पहले अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़ी रही थी, लेकिन अब 3-2 से आगे हो गई. हालांकि यहां इजिप्ट के डिफेंडरों से चूक हुई, सभी दूर थे. 

इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और फाइनल सीटी के साथ अर्जेंटीना इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका सामना स्विट्ज़रलैंड से होगा.

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गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकले मेसी

लियोनेल मेसी का ये गोल ऐतिहासिक था. 1930 के बाद वह अर्जेंटीना के दूसरे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 8 गोल किए हैं. वह 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में भी सबसे आगे आ गए हैं. दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश हालैंड और एम्बाप्पे हैं, दोनों ने 7-7 गोल किए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
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