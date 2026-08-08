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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉललियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन

लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन

Lionel Messi Father Died: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Aug 2026 06:09 PM (IST)
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अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. उनके पिता जॉर्ज, जिन्होंने मेसी के पूरे करियर में उनका साथ दिया. जॉर्ज लंबे समय तक उनके एजेंट भी रहे थे.

लियोनेल मेसी के लिए ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी है. उनके पिता ने बचपन से उनका साथ दिया और मेसी को बड़ा फुटबॉलर बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया. बचपन में मेसी को 'ग्रोथ हार्मोन की कमी' के इलाज की जरुरत पड़ी, तब जॉर्ज ने ही यह सुनिश्चित किया कि मेसी को जरुरी इलाज मिल सके. मेसी तब 'न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज' की यूथ टीम के लिए खेलते थे.

मेसी ने जब फैसला किया कि वह यूरोप में अपनी किस्मत आजमाएंगे, तब भी उनके पिता ने उनके साथ संघर्ष किया. उन्होंने फैसला किया कि वह भी मेसी के साथ स्पेन जाएंगे. लियोनेल छोटे थे, उनके सामने कई मुश्किलें आती इसलिए जॉर्ज ने उनके साथ बार्सिलोना में रहने का फैसला किया. जबकि लियो की मां सेलिया रोसारियो में परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल करती रहीं.

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फिर जॉर्ज ने लियोनेल मेसी के पूरे खेल करियर को संभाला. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण चीजों को खुद देखा. हालांकि वह सार्वजानिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रहते थे. बहुत कम ही उन्होंने कभी मीडिया से बात की या इंटरव्यू दिए. वह सोशल मीडिया पर कभी-कभी मेसी को लेकर या परिवार के खास पल शेयर करते थे.

फीफा वर्ल्ड कप के बीच आई थी बीमार होने की खबर

वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट के दौरान जॉर्ज परिवार के साथ मैच देखने आते थे. हालांकि 2026 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान एंटोनिया और उनके तीनों बेटे मैच में शामिल हुए, लेकिन जॉर्ज और मेसी के परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा. उस समय पहली बार सामने आया था कि लियोनेल मेसी के पिता लंबे समय से बीमार हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Aug 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Messi Football News BREAKING NEWS Lionel Messi Father
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