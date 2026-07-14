OMG! गजब की खूबसबरती, इन हसीनाओं ने अर्जेंटीना में फूंकी जान; देखें दिलकश तस्वीरें

OMG! गजब की खूबसबरती, इन हसीनाओं ने अर्जेंटीना में फूंकी जान; सेमीफाइनल से पहले देखें दिलकश तस्वीरें
Argentina Football Team: अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 16 जुलाई को खेला जाएगा. मैच से पहले आइए एक नजर टीम की WAGs पर डालते हैं.
Argentina Football Team WAGs: अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 16 जुलाई (भारतीय समय के अनुसार) को अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा. अर्जेंटीना को यहां तक पहुंचाने में कई हसीनों का अहम योगदान माना जा रहा है. मानिए उन्होंने टीम में जान फूंक दी हो. हम आपको ऐसी ही हसीनाओं से रूबरू करवाएंगे. फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड और पत्नियों को WAGs (Wives and Girlfriends) कहा जाता है.
एंटोनेला रोकुजो
अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी और उनकी वाइफ एंटोनेला रोकुजो की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. सिर्फ 5 साल की उम्र में रोसारियो में मेसी से रोकुजो की मुलाकात हुई थी. दोनों की यह दोस्ती जिंदगी भर का रिश्ता बन गई.
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अगस्टीना गंडोल्फो
अगस्टीना गंडोल्फो को फिटनेस क्वीन कहा जाता है. वह स्ट्राइकर लौटारो मार्टिनेज की पत्नी हैं. दोनों की 2018 में मुलाकात हुई और 2023 में दोनों ने शादी कर ली.
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एमिलिया फेरेरो
एमिलिया फेरेरो एक वक्त पर हॉकी की खिलाड़ी और फिजिकल एजुकेशन टीचर थीं. अब वह अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज की पार्टनर हैं. दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं. 2020 में प्यार की शुरुआत हुई.
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टिनी स्टोएसेल
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर रोड्रिगो डी पॉल से टिनी स्टोएसेल का रिश्ता बड़ा ही दिलचस्प रहा. पहले दोनों अलग हुए. इसके बाद दोबारा दोनों एक दूसरे के करीब आए. दोनों सगाई कर चुके हैं. टिनी अपने देश की सबसे बड़ी म्यूजिक आइकन्स में से एक हैं.
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कारो काल्वाग्नी
कारो काल्वाग्नी अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी निकोलस टैग्लियाफिको की पत्नी हैं. वह एक फिटनेस मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं. एक दोस्त के जरिए दोनों की बातचीत हुई. फेसबुक पर बातचीत शुरू हुई थी. दोनों शादी कर चुके हैं.
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मूरी लोपेज बेनितेज
मूरी लोपेज बेनितेज अर्जेंटीना के स्टार लिसांड्रो मार्टिनेज की पार्टनर हैं. वह एक पेशेवर डांसर हैं. दोनों की मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई और वहीं से एक दूसरे के साथ हैं.
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मंदिन्हा
मंदिन्हा अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की वाइफ हैं. दोनों की मुलाकात 2013 में लंदन के एक बस स्टॉप पर हुई थी. इसके बाद 2017 में दोनों ने शादी कर ली थी.
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वैलेंटिना सर्वांतेस
वैलेंटिना सर्वांतेस एक एक फैशन इंफ्लुएंसर हैं, जो एंजो फर्नांडीज की पार्टनर हैं. उनका सपना एक टीचर बनने का था, लेकिन एंजो के साथ यूरोप जाने के चलते उन्होंने टीचर बनने का सपना छोड़ दिया था.
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आइलेन कोवा
आइलेन कोवा एक मॉडल हैं. वह एलेक्सिस मैक एलिस्टर की पार्टनर हैं. दोनों बचपन से दोस्त रहे, लेकिन 2022 में यह रिश्ता बदल गया.
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