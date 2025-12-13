हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलकोलकाता में फ्लॉप तो हैदराबाद में सुपरहिट रहा लियोनेल मेसी शो, CM संग खेला फुटबॉल; राहुल गांधी को दी जर्सी

कोलकाता में फ्लॉप तो हैदराबाद में सुपरहिट रहा लियोनेल मेसी शो, CM संग खेला फुटबॉल; राहुल गांधी को दी जर्सी

Rahul Gandhi Meets Lionel Messi Hyderabad: लियोनेल मेसी के लिए कोलकाता का अनुभव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद में उन्होंने मुख्यमंत्री संग फुटबॉल भी खेला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 10:46 PM (IST)
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज यानी 13 दिसंबर को भारत पहुंचे थे. मेसी पिछले 14 साल में पहली बार भारत आए हैं. कोलकाता में उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि साल्ट लेक स्टेडियम में फैली अराजकता के कारण वो मात्र 22 मिनट बाद ही स्टेडियम छोड़कर चले गए थे. जबकि हैदराबाद में उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी संग फुटबॉल खेला, बच्चों संग मस्ती की.

साल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटना के चलते मेसी अच्छी यादों के साथ कोलकाता को अलविदा नहीं कह पाए. दूसरी ओर हैदराबाद में उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी संग फुटबॉल खेला और मेसी ने राहुल गांधी को टी-शर्ट भी भेंट की. जिसकी तस्वीरें खुद राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं. मेसी के साथ हैदराबाद में लुइस सुआरेज और रोड्रीगो डी पॉल ने भी खूब आनंद लिया.

लियोनेल मेसी कुछ समय देरी से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन यहां जैसे ही उन्होंने कैमरा की तरफ देखकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया, वैसे ही दर्शक खुशी से झूम उठे. तीनों फुटबॉल खिलाड़ियों ने बच्चों संग भी खूब मस्ती की. फुटबॉल मैच के दौरान मेसी, सुआरेज, डी पॉल और रेड्डी की ड्रिलिंग ने भी दर्शकों का मन मोहने का काम किया.

हैदराबाद से अलविदा लेते हुए मेसी ने आयोजकों को अर्जेंटीना टीम की फुटबॉल जर्सी भेंट की. साथ ही उन्होंने स्पैनिश भाषा में फैंस का धन्यवाद किया

मेसी ने राहुल गांधी को दी टी-शर्ट

राहुल गांधी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर लियोनेल मेसी संग तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने पहले एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वो लियोनेल मेसी, रोड्रीगो डी पॉल और लुईस सुआरेज के साथ चलते हुए बातें कर रहे हैं और उन्होंने एकसाथ फोटोशूट भी करवाया. वहीं एक तस्वीर में लियोनेल मेसी उनको टी-शर्ट भेंट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
हैदराबाद में सुपरहिट रहा मेसी शो

हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में लियोनेल मेसी का शो सुपरहिट साबित हुआ. मेसी ने  

 

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम का शो सुपरहिट रहा. मेस्सी करीब एक घंटे के मैदान में रहे. इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल भी खेला और प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिए खिलाड़ियों को ट्रॉफी भी दी. लियोनल मेस्सी ने शो के आखिरी में हैदराबाद के क्राउड का धन्यवाद भी दिया. कोलकाता लेग में मेस्सी के इवेंट में अराजकता हुई थी, लेकिन हैदराबाद शो में फैंस को निराशा नहीं मिली, क्योंकि दिग्गज फुटबॉलर ने क्राउड की तरफ कुछ बॉल भी किक की और मैदान में काफी देर तक खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला. मेस्सी ने राहुल गांधी के साथ साथ आयोजन कर्ताओं को टोकन ऑफ अप्रीसेशन भी दिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Dec 2025 10:27 PM (IST)
Lionel Messi Revanth Reddy RAHUL GANDHI Lionel Messi India Tour
