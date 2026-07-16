19 या 20 जुलाई, भारत में कब देख पाएंगे 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल? दूर कर लें सारा कंफ्यूजन

FIFA World Cup 2026 Timing For India: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के लिए दो फाइनलिस्ट टीमें तय हो चुकी हैं. खिताबी मुकाबला 16 साल बाद फाइनल में पहुंचने वाली स्पेन और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. लेकिन एक सवाल यह है कि फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा. भारतीय फैंस फाइनल की टाइमिंग को लेकर काफी कंफ्यूज होते नजर आ रहे हैं. भारत में फैंस 19 या 20 जुलाई कब फाइनल देख पाएंगे?

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मैच न्यूयॉर्क–न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में खेला जाएगा. यह स्टेडियम अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, जहां का मौजूदा टाइम भारत के टाइम (IST) से 9 घंटा और 30 मिनट पीछे है. मार्च से नवंबर के बीच भारत और न्यू जर्सी की टाइमिंग में 9 घंटा और 30 का फर्क होता है. तो आइए जानते हैं कि इस लिहाज से भारत में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में टाइम का कितना फर्क होगा.

19 या 20 जुलाई, भारत में कब होगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल?

न्यू जर्सी के लोकल टाइम के अनुसार फीफा विश्व कप का फाइनल मैच 19 जुलाई (रविवार) को दोपहर में 3 बजे से शुरू होगा.

भारत 9 घंटे और 30 मिनट आगे है. लिहाजा, भारत में फीफा का खिताबी मुकाबला 20 जुलाई (सोमवार) को रात में 12:30am बजे से शुरू होगा. भारतीय फैंस को फाइनल देखने के लिए जाहिर तौर पर अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी.

इस तरह फाइनल में पहुंची स्पेन और अर्जेंटीना

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला गया. मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में जगह बनाई. इससे पहले टीम ने 2010 में फाइनल में कदम रखा था और नीदरलैंड्स को हराते हुए पहला खिताब जीता था. यह पहला मौका था कि जब स्पेन की टीम फाइनल में पहुंची थी. अब 2026 में टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है.

इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच हुआ. इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह पक्की की. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीत पाती है या नहीं.

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