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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: खिलाड़ी हैं या 'दहशतगर्द', जूतों तक की हुई स्कैनिंग, अमेरिका की सख्त सुरक्षा पर उठे सवाल

FIFA World Cup 2026: खिलाड़ी हैं या 'दहशतगर्द', जूतों तक की हुई स्कैनिंग, अमेरिका की सख्त सुरक्षा पर उठे सवाल

फीफा विश्व कप 2026 के लिए अमेरिका पहुंची टीमों के खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ा है. सेनेगल और उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों की जांच वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं. टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही कई विवाद सामने आ चुके हैं. हाल ही में अमेरिका द्वारा सोमालिया के एक रेफरी को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की खबर भी चर्चा में रही. अब सेनेगल और उज्बेकिस्तान की टीमों के खिलाड़ियों के साथ की गई सख्त सुरक्षा जांच को लेकर अमेरिका आलोचनाओं के घेरे में है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सेनेगल के खिलाड़ियों की रनवे के पास ही गहन जांच की गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खिलाड़ियों को सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चेक किए जाते देखा जा सकता है. सेनेगल के मिडफील्डर पाथे सिस, जो स्पेनिश क्लब रायो वैलेकानो के लिए खेलते हैं, उनके जूतों की भी हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग की गई.

वहीं, 8 जून को न्यूयॉर्क के आइकान स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलने से पहले उज्बेकिस्तान की टीम को भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा. खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को बस से उतरने के बाद लाइन में खड़ा किया गया. जांच के दौरान खिलाड़ियों के बैग अलग रखवाए गए, जेबें खाली करवाई गईं और मेटल डिटेक्टर से उनकी पूरी बॉडी स्कैन की गई. इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने टीम के सामान की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया. नशीले पदार्थों की पहचान करने वाले इन कुत्तों से खिलाड़ियों के बैगों की जांच करवाई गई, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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पहली बार विश्व कप में उतरेगा उज्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान ने इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है. टीम ने क्वालिफिकेशन अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 में से 10 मुकाबले जीते थे. विश्व कप के ग्रुप चरण में उसे पुर्तगाल, डीआर कांगो और कोलंबिया के साथ रखा गया है.

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दूसरी ओर, सेनेगल चौथी बार फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहा है. पिछली बार 2022 विश्व कप में टीम ने प्री-क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया था. इस बार सेनेगल को ग्रुप आई में नॉर्वे, फ्रांस और इराक के साथ रखा गया है. टीम के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों में सादियो माने का नाम शामिल है, जिनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

Published at : 10 Jun 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Sadio Mane Football World Cup USA Security Checks Senegal Football Team
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