FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान की फुटबॉल टीम को अपने ओपनिंग मुकाबले से पहले एक बड़ा झटका लगा है. जापान टीम के कप्तान, वातारू एंडो ने पैर की चोट के चलते टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान की फुटबॉल टीम को अपने ओपनिंग मुकाबले से पहले एक बड़ा झटका लगा है. जापान टीम के कप्तान, वातारू एंडो ने पैर की चोट के चलते टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. इसके साथ ही 33 वर्षीय मिडफील्डर वातारू एंडो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है.
जापान के नेशनल टीम डायरेक्टर मासाकुनी यामामोटो ने मामले की पुष्टि की. मासाकुनी यामामोटो ने बताया कि एंडो अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं सके और इस कारण वर्ल्ड कप 2026 में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जापान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 14 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच की शुरुआत करनी है.
वातारू एंडो जापान की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. वातारू एंडो ने पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग अभियान में टीम की कप्तानी की थी. साथ ही मिडफील्ड में एंडो की भूमिका बेहद अहम रही. फरवरी महीने के आखिरी में उनके पैर की सर्जरी हुई थी. तब से वह लगातार फिटनेस हासिल करने की कोशिश में जूटे थे. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद वातारू एंडो मैच खेलने के लिए फिट होने में नाकाम रहे हैं.
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वातारूएंडो ने 31 मई को आइसलैंड के खिलाफ खेले गए एक फ्रेंडली मैच में वापसी की थी. उस मुकाबले में वातारू एंडो ने पहले हाफ में हिस्सा लिया था. लेकिन इसके बाद भी एंडो की फिटनेस को लेकर सवाल लगातार बने रहे. वर्ल्ड कप कैंप के दौरान भी एंडो बाकी खिलाड़ियों से अलग ट्रेनिंग कर रहे थे. उम्मीद थी कि वातारू एंडो समय पर फिट हो जाएंगे. लेकिन आखिर में उनको टूर्नामेंट से हटने का फैसला लेना ही पड़ा.
जापान फुटबॉल संघ ने वातारू एंडो की जगह फॉरवर्ड शूटो माचिनो को टीम में शामिल किया है. वहीं, दूसरी ओर सेंटर-बैक का इटाकुरा को नया कप्तान बनाया गया. इटाकुरा इससे पहले भी मार्च में कोलंबिया के खिलाफ एक मैच में कप्तानी कर चुके हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद वातारू एंडो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है. वातारू एंडो ने निराशा जताते हुए कहा कि चोट के कारण उन्होंने वापसी करने के सारे तरीके अपनाए और वातारू एंडो को किसी बात का पछतावा नहीं है. वातारू एंडो ने बताया फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाने का दुख तो है. लेकिन, साथ ही गर्व की बात यह है कि कतर वर्ल्ड कप के बाद, टीम ने जिस तरह प्रगति की उसमें वह कप्तान के तौर पर योगदान दे सके.
एंडो अपनी जपान टीम की तारीफ करते हुए बोले, 'मौजूदा जापानी टीम बेहद मजबूत है और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है. वातारू एंडो ने कहा कि अब वे खिलाड़ी के रूप में नहीं. बल्कि एक फैन के रूप में जापान टीम का समर्थन करेंगे.
वातारू एंडो ने जापान के लिए 73 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले है. एंडो ने जापान टीम को कई यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ग्रुप एफ में मौजूद जापान की टीम अब नए कप्तान की अगुवाई में दमदार प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी.
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