फुटबॉल सिर्फ युवा खिलाड़ियों का खेल नहीं है. ये हमें इन पांच खिलाड़ियों इशाम एल-हदारे, फरीद मोंड्रैगन, रोजर मिला, पैट जेनिंग्स,और पीटर शिल्टन से सीखने को मिला. इन्होंने बढ़ती उम्र को महज एक नंबर साबित कर दिया. फीफा वर्ल्ड कप में ये कुछ खिलाड़ी ऐसे देखने को मिले. जिन्होंने अपनी उम्र से बढ़कर अपने देश को समझा.

जिस उम्र में खिलाड़ी कोचिंग या फिर कमेंट्री करते हैं, उस उम्र में इन पांचों ने अपने देशों के लिए खेलने का सोचा. आइए बताते हैं आपको इन पांचों खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से, साथ ही एक और महा-रिकॉर्ड के बारे में जो साल 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रचने जा रहे हैं.

1-इशाम एल-हदारे (इजिप्ट)

पहले स्थान पर इशाम एल-हदारे इजिप्ट के महान फुटबॉल गोलकीपर के नाम इतिहास में सबसे ज्यादा उम्रदाज खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज है. इशाम एल-हदारे को दिग्गज पूर्व पेशेवर फुटबॉल गोलकीपर में से एक माना जाता है. इशाम एल-हदारे 45 साल और 161 दिन के थे, जब उन्होंने 2018 के रूस वर्ल्ड कप सऊदी अरब के खिलाफ मैच खेला और ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था. इशाम एल-हदारे ने इस मुकाबले में एक शानदार पैनल्टी भी बचाई थी.

2-फरीद मोंड्रैगन (कोलंबिया)

दूसरे स्थान पर फरीद मोंड्रैगन कोलंबिया के महान फुटबॉल गोलकीपर में से एक हैं. उन्होंने ब्राजील वर्ल्ड कप में जापान के खिलाफ मैच में उतरकर ये मुकाम हासिल किया था. फरीद मोंड्रैगन की उम्र की बात करें तो वे 43 साल और 3 दिन के थे. जब उन्होंने ब्राजील वर्ल्ड कप में जापान के खिलाफ मैच खेला था. मोंड्रैगन ने कैमरून के रोजर मिला का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. जिसको बाद में इशाम एल-हदारे ने 2018 में अपने नाम कर लिया था.

3-रोजर मिला (कैमरून)

तीसरे स्थान पर रोजर मिला कैमरून इतिहास के महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. साल 1994 में जब वे अमेरिका वर्ल्ड कप में रूस के खिलाफ मैदान में उतरे तब रोजर मिला 42 साल और 39 दिन के थे. रोजर मिला न सिर्फ सबसे उम्रदाज आउटफील्ड खिलाड़ी थे, बल्कि सबसे ज्यादा गोल करने वाले उम्रदाज खिलाड़ी भी थे.

4-पैट जेनिंग्स (उत्तरी आयरलैंड)

चौथे स्थान पर पैट जेनिंग्स उत्तरी आयरलैंड के महान गोलकीपर में से एक माने जाते थे. पैट जेनिंग्स 41 साल के थे, जब 1986 में उन्होंने ब्राजील के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था. उस दिन हीं उनका 41वां जन्मदिन था. पैट जेनिंग्स उस दौर के दिग्गज गोलकीपर में गिने जाते थे.

5-पीटर शिल्टन (इंग्लैंड)

पांचवे स्थान पर पीटर शिल्टन इंग्लैंड के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले गोलकीपर में से एक थे. पीटर शिल्टन ने साल 1990 में इटली वर्ल्ड कप में इटली के खिलाफ तीसरे स्थान पर इंग्लिश टीम की कप्तानी की थी. इस मैच के पश्चात उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस साल उम्रदाज खिलाड़ी बनेंगे

पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच मैदान पर खेलने उतरते ही, इस उम्रदाज खिलाड़ियों की लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे. 41 वर्ष की उम्र पार कर चुके रोनाल्डो का यह छठा फीफा वर्ल्ड कप है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पैट जेनिंग्स (41 साल, 0 दिन) को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप इतिहास के चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी में से एक बन जाएंगे. इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोजर मिला के बाद इस सूची में अपनी जगह बनाने वाले इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज आउटफील्ड के खिलाड़ी भी बन जाएंगे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अविश्वसनीय फिटनेस स्तर और खेल के प्रति उनके समर्पण को सबके समक्ष दिखाता है.