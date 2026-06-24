हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया, इस जीत के साथ कोलंबिया ने 'राउंड ऑफ 32' में अपनी जगह बनाई

FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया, इस जीत के साथ कोलंबिया ने 'राउंड ऑफ 32' में अपनी जगह बनाई

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया. ग्वाडालाहारा स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 24 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया. ग्वाडालाहारा स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है.

मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया. मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा. इससे पहले, मैच में डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने कई शानदार बचाव किए और कोलंबिया के कई शॉट्स गोल पोस्ट में जाने से रोके. पहले हाफ में कोलंबिया ने लगातार दबाव बनाया. जेम्स रोड्रिगेज, लुइस डियाज, और गुस्तावो पुएर्ता के शॉट्स को मपासी ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में तब्दील नहीं होने दिया. डेनियल मुनोज ने भी कई मौके बनाए, लेकिन शुरुआती हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी.

यह भी पढ़ें- 'मैं साफ-साफ कह दूं कि...', एशियन गेम्स टीम से बाहर किए जाने पर मनिका बत्रा का ताजा बयान, पूछे ये सवाल

डीआर कांगो के पास भी गोल करने के कई मौके आए, लेकिन टीम इन्हें भुनाने में नाकाम रही. एडो कायम्बे का एक लंबी दूरी का शॉट बाहर चला गया. वहीं, योएन विसा का हेडर भी गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका. दूसरे हाफ में कोलंबिया ने आक्रामक खेल दिखाया और डीआर कांगो के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया. लुइस डियाज ने गोल करने का शानदार मौका बनाया, लेकिन एक बार फिर डीआर कांगो के गोलकीपर मपासी उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहे.

डीआर कांगो के मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय पर लग रहा था कि यह मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई. मैच में लुइस डियाज के दो गोल ऑफसाइड करार दिए गए, जिससे कोलंबिया की बढ़त और बड़ी नहीं हो सकी. इसके बावजूद टीम ने अपनी लीड को बनाए रखा और डीआर कांगो को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. इस जीत के साथ ही कोलंबियो ने ग्रुप के में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. टीम के कुल 6 प्वाइंट हो गए हैं. अगले मुकाबले में कोलंबिया की भिड़ंत पुर्तगाल से 28 जून को होनी है.

यह भी पढ़ें- Women T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए

Published at : 24 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Colombia FIFA World Cup 2026 Congo Dr
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया, इस जीत के साथ कोलंबिया ने 'राउंड ऑफ 32' में अपनी जगह बनाई
कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया, इस जीत के साथ कोलंबिया ने 'राउंड ऑफ 32' में अपनी जगह बनाई
स्पोर्ट्स
Hardik Pandya Trade IPL 2027: आईपीएल 2027 में हार्दिक पांड्या किस टीम का होंगे हिस्सा? जान लीजिए
IPL 2027 में हार्दिक पांड्या किस टीम का होंगे हिस्सा? जान लीजिए
स्पोर्ट्स
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
स्पोर्ट्स
Women T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए
Women T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत से बढ़ी भारत की मुश्किलें, क्या अब सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन के प्लान की A से Z कहानी, जानें हत्याकांड की 7 बड़ी बातें
केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया और चेतन के प्लान की A से Z कहानी, जानें हत्याकांड की 7 बड़ी बातें
तमिल सिनेमा
5 दिनों में 50 करोड़ के पार, समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, तोड़ डाले पुराने सारे रिकॉर्ड
5 दिनों में 50 करोड़ पार, समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
क्रिकेट
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
एग्रीकल्चर
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
कैसे वेस्टर्न यूपी के किसानों की पहली पसंद बन रही है मूंग, कम लागत में होता है तगड़ा मुनाफा
ABP NEWS
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
ABP NEWS
बाबा बागेश्वर को भी इस बात की जानकारी है कि निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाई गई थी।
बाबा बागेश्वर को भी इस बात की जानकारी है कि निहत्थे भरत तिवारी पर गोली चलाई गई थी।
ABP NEWS
मेयर ने म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ ओखला लैंडफिल का दौरा किया।
मेयर ने म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ ओखला लैंडफिल का दौरा किया।
ABP NEWS
जैसे ही सुवेंदु ने उस मामले का ज़िक्र किया, रत्ना देबनाथ टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।
जैसे ही सुवेंदु ने उस मामले का ज़िक्र किया, रत्ना देबनाथ टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।
ABP NEWS
एक्टर आर. माधवन ने पद्म भूषण अवॉर्ड लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छुए।
एक्टर आर. माधवन ने पद्म भूषण अवॉर्ड लेने से पहले पीएम मोदी के पैर छुए।
Embed widget