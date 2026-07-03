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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की अलग-अलग राय, 5 में से 3 ने मौका देने की कही बात, अश्विन- पुजारा की अलग सोच

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की अलग-अलग राय, 5 में से 3 ने मौका देने की कही बात, अश्विन- पुजारा की अलग सोच

IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला. उनके चयन पर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और माइकल वॉन समर्थन में हैं, जबकि अश्विन और पुजारा इंतजार की सलाह दे रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 03 Jul 2026 02:21 PM (IST)
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IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. आयरलैंड दौरा खत्म हो चुका है, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को 0-2 से हार मिली है. इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला भी खेला जा चुका है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका है. इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी को अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. उनके डेब्यू को लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों की राय दो हिस्सों में बंटी हुई है. एक तरफ सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और माइकल वॉन उन्हें तुरंत मौका देने की बात कह रहे हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए.

गावस्कर, शास्त्री और वॉन ने मौका देने का किया समर्थन

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “जब भी वैभव को मौका मिलेगा, उनके ऊपर दबाव जरूर रहेगा. लेकिन 15 साल की उम्र में खिलाड़ी दबाव के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है. वह जानते हैं कि अगर दूसरे या तीसरे मैच में मौका मिलेगा तो उन्हें तुरंत अच्छा प्रदर्शन करना होगा. यह बात उनके दिमाग में जरूर रहेगी.” सुनील गावस्कर इससे पहले भी कई बार वैभव को मौका देने की वकालत कर चुके हैं.

पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा, “वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर जरूर खेलना चाहिए था. वहां की पिच धीमी और स्पंजी थी. अगर वह खेलते तो लंबे-लंबे छक्के लगाते. उन्होंने IPL में लगभग हर तेज गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए हैं. ऐसा कोई तेज गेंदबाज नहीं है, जिसे उन्होंने नहीं खेला हो. इसके बावजूद उन्हें बेंच पर बैठाकर रखा गया है.”

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी वैभव को मौका देने की बात कही है. उन्होंने कहा, “भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चयनकर्ताओं से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आयरलैंड के खिलाफ उस युवा खिलाड़ी को खेलने का मौका क्यों नहीं दिया गया है.”

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अश्विन और पुजारा ने फिलहाल इंतजार करने की दी सलाह

जहां तीन दिग्गज वैभव को तुरंत मौका देने के पक्ष में हैं, वहीं रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा की राय इससे अलग है. अश्विन का कहना है, “बेंच पर बैठकर मैच देखना भी खराब अनुभव नहीं है. वहां से आप खेल को करीब से समझते हैं. दूसरे खिलाड़ियों के अनुभव और उनकी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है. अगर अभिषेक या संजू सैमसन एक-दो मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे खराब खिलाड़ी हैं.”

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वहीं चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को तुरंत प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, “भारतीय टीम अपने टॉप-3 बल्लेबाजों में बदलाव नहीं करना चाहेगी. अभिषेक, संजू और ईशान किशन तीनों शानदार खिलाड़ी हैं. शुरुआती दो या तीन मैचों में वैभव को मौका नहीं भी मिल सकता है. जब टीम अच्छा प्रदर्शन करने लगेगी तो रोटेशन पॉलिसी के तहत उन्हें मौका मिलने की संभावना बन सकती है.”

Published at : 03 Jul 2026 02:21 PM (IST)
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Ravi Shastri Cheteshwar Pujara Vaibhav Suryavanshi
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