सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल, नई-नवेली इस टी20 लीग ने रचा इतिहास; IPL भी पिछड़ा

क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जो किसी बड़े और पुराने टूर्नामेंट के नाम होते हैं, लेकिन इस बार एक नई टी20 लीग ने ऐसा काम कर दिया है. यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) के 2026 सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल दर्ज हो चुके हैं. इसके साथ ही इस लीग ने पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

ETPL में पुरुष फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार '5 विकेट हॉल' का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. यानी एक सीजन में 4 बार गेंदबाजों का 5 विकेट लेना सबसे बड़ा आंकड़ा था. अब ETPL ने इस संख्या को पीछे छोड़ते हुए 5 पांच-विकेट हॉल दर्ज कर लिए हैं.

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IPL के रिकॉर्ड सीजन भी पीछे

इस रिकॉर्ड की पुरानी लिस्ट में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के भी कई सीजन शामिल हैं. IPL 2011 में कुल 4 पांच-विकेट हॉल हुए थे. इसके बाद IPL 2022 और IPL 2023 में भी एक-एक सीजन में 4 पांच-विकेट हॉल दर्ज किए गए.

यानी IPL जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी टी20 लीग भी इस मामले में ETPL से पीछे रह गई है.

BPL और BBL भी लिस्ट में

पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के 2017 और 2019-20 सीजन में 4-4 पांच-विकेट हॉल हुए थे. वहीं बिग बैश लीग (BBL) के 2020-21 और 2021-22 सीजन में भी गेंदबाजों ने 4-4 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया था.

ETPL ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस तरह पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा 5-विकेट हॉल की सूची में ETPL 2026 सबसे ऊपर पहुंच गई है. 5 विकेट हॉल के साथ इस लीग ने IPL, BPL और BBL के उन सभी सीजन को पीछे छोड़ दिया है, जहां ये आंकड़ा 4 पर रुका था. खास बात ये है कि ETPL का 2026 सीजन अभी जारी है, इसलिए यह आंकड़ा आगे और बढ़ भी सकता है.