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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल, नई-नवेली इस टी20 लीग ने रचा इतिहास; IPL भी पिछड़ा

सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल, नई-नवेली इस टी20 लीग ने रचा इतिहास; IPL भी पिछड़ा

ETPL 2026 ने पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा पांच-विकेट हॉल का रिकॉर्ड बनाया है. लीग ने IPL, BPL और BBL के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Sep 2026 10:32 PM (IST)
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क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जो किसी बड़े और पुराने टूर्नामेंट के नाम होते हैं, लेकिन इस बार एक नई टी20 लीग ने ऐसा काम कर दिया है.  यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) के 2026 सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल दर्ज हो चुके हैं. इसके साथ ही इस लीग ने पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

ETPL में पुरुष फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार '5 विकेट हॉल' का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. यानी एक सीजन में 4 बार गेंदबाजों का 5 विकेट लेना सबसे बड़ा आंकड़ा था. अब ETPL ने इस संख्या को पीछे छोड़ते हुए  5 पांच-विकेट हॉल दर्ज कर लिए हैं.

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IPL के रिकॉर्ड सीजन भी पीछे

इस रिकॉर्ड की पुरानी लिस्ट में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के भी कई सीजन शामिल हैं. IPL 2011 में कुल 4 पांच-विकेट हॉल हुए थे. इसके बाद IPL 2022 और IPL 2023 में भी एक-एक सीजन में 4 पांच-विकेट हॉल दर्ज किए गए.

यानी IPL जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी टी20 लीग भी इस मामले में ETPL से पीछे रह गई है.

BPL और BBL भी लिस्ट में

पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के 2017 और 2019-20 सीजन में 4-4 पांच-विकेट हॉल हुए थे. वहीं बिग बैश लीग (BBL) के 2020-21 और 2021-22 सीजन में भी गेंदबाजों ने 4-4 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया था.

ETPL ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस तरह पुरुषों की फ्रेंचाइजी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा 5-विकेट हॉल की सूची में ETPL 2026 सबसे ऊपर पहुंच गई है. 5 विकेट हॉल के साथ इस लीग ने IPL, BPL और BBL के उन सभी सीजन को पीछे छोड़ दिया है, जहां ये आंकड़ा 4 पर रुका था. खास बात ये है कि ETPL का 2026 सीजन अभी जारी है, इसलिए यह आंकड़ा आगे और बढ़ भी सकता है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
ETPL 2026 Five Wicket Hauls
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