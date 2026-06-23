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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सENG Vs IND T20 Series 2026: इंग्लैंड ने ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को टीम में किया शामिल, जानिए कौन है ये खिलाडी, भारत के लिए कितना खतरनाक

ENG Vs IND T20 Series 2026: इंग्लैंड ने ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को टीम में किया शामिल, जानिए कौन है ये खिलाडी, भारत के लिए कितना खतरनाक

ENG Vs IND T20 Series 2026: इंग्लैंड ने तीन बार के विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली पांच मैच की श्रृंखला के लिए, सोमवार को 17 सदस्यीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की घोषणा की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 23 Jun 2026 09:15 AM (IST)
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इंग्लैंड ने तीन बार के विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली पांच मैच की श्रृंखला के लिए, सोमवार को 17 सदस्यीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की घोषणा की, जिसमें ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को शामिल किया गया है. कोल्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का इंतजार है.

कप्तान हैरी ब्रूक को कम समय में ही अलग प्रारूप के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी टेस्ट 25 से 29 जून तक नॉटिंघम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए मेजबानी करेगा, जिसका पहला मैच एक जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकट बोर्ड (ईसीबी) ने टी20 श्रृंखला के उन मुकाबलों का समय एक घंटा पहले कर दिया था, जो दूधिया रोशनी में खेले जाने थे. टीवी पर अधिक दर्शक मिलने की उम्मीद में ऐसा किया गया है.

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इस तरह पहला, तीसरा और चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होंगे, जबकि दूसरा और पांचवां मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे खेला जाएगा.

इंग्लैंड की यह टीम काफी हद तक वैसी ही है, जैसी इस साल मार्च में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ खेली थी.

दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच चार जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच सात जुलाई को नॉटिंघम में होगा. चौथा और पांचवां मैच क्रमशः नौ और 11 जुलाई को ब्रिस्टल और साउथम्पटन में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज और इंग्लैंड की पुरुष टीम के मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा, ‘‘जेम्स कोल्स एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंग्लैंड लायंस के साथ-साथ देश-विदेश में टी20 प्रतियोगिताओं में अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है’’.

टीम इस प्रकार है:

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, फिल सॉल्ट, जेम्स कोल्स, जोर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6,6,W, रॉवमैन पॉवेल लगातार छह छक्के जड़नें से चूके, जानिए किस श्रीलंकाई गेंदबाज की उड़ाई धज्जियां

Published at : 23 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
IND VS ENG James Coles T20 SERIES 2026
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