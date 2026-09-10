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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सDuleep Trophy 2026 Prize Money: चैंपियन ईस्ट जोन मालामाल, हारकर भी साउथ जोन पर हुई छप्परफाड़ पैसों की बरसात

Duleep Trophy 2026 Prize Money: चैंपियन ईस्ट जोन मालामाल, हारकर भी साउथ जोन पर हुई छप्परफाड़ पैसों की बरसात

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन ने 13 साल बाद खिताब जीता. फाइनल ड्रॉ रहने के बावजूद पहली पारी में 372 रन की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन चैंपियन बना और उसे 1 करोड़ रुपये मिले.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 10 Sep 2026 06:20 PM (IST)
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दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल भले ही ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन ट्रॉफी ईस्ट जोन के नाम रही. ईस्ट जोन ने पहली पारी में साउथ जोन पर 372 रन की बड़ी बढ़त बनाई थी. इसी बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को चैंपियन बनाया गया. खिताब के साथ टीम ने बड़ी प्राइज मनी भी अपने नाम की, जबकि साउथ जोन को रनर-अप रहने के बावजूद अच्छी रकम मिली.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का बड़ा स्कोर बनाया था. कप्तान ईशान किशन ने 270 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर ऑलआउट हो गई. इससे ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बढ़त मिली.

फाइनल के ड्रॉ होने के बाद पहली पारी की बढ़त से नतीजा तय हुआ और ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. इस जीत के साथ टीम ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. टीम को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली.

यह भी पढ़े: ईशान किशन की ईस्ट जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब, मैच ड्रॉ होने पर क्यों मिली ट्रॉफी?

साउथ जोन को भी 50 लाख रुपये

वहीं, साउथ जोन ट्रॉफी जीतने से चूक गया, लेकिन टीम को भी इनाम के तौर पर अच्छी रकम मिली. रनर-अप टीम को 50 लाख रुपये की प्राइज मनी दी गई. यानी खिताब नहीं जीतने के बावजूद साउथ जोन के हिस्से में 50 लाख रुपये आए.

दलीप ट्रॉफी 2026 की कुल प्राइज मनी 1.5 करोड़ रुपये है. इसमें चैंपियन ईस्ट जोन को 1 करोड़ रुपये और रनर-अप साउथ जोन को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे. यह रकम किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए होती है, जिसे बाद में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटा जाता है. इस तरह ईस्ट जोन ने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये जीते, जबकि साउथ जोन को रनर-अप के तौर पर 50 लाख रुपये मिले.

यह भी पढ़े: कप्तानी के नए 'किंग' बने ईशान किशन, एक बार फिर टीम को जिताया खिताब

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy 2026 Duleep Trophy Prize Money
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