दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल भले ही ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन ट्रॉफी ईस्ट जोन के नाम रही. ईस्ट जोन ने पहली पारी में साउथ जोन पर 372 रन की बड़ी बढ़त बनाई थी. इसी बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को चैंपियन बनाया गया. खिताब के साथ टीम ने बड़ी प्राइज मनी भी अपने नाम की, जबकि साउथ जोन को रनर-अप रहने के बावजूद अच्छी रकम मिली.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का बड़ा स्कोर बनाया था. कप्तान ईशान किशन ने 270 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर ऑलआउट हो गई. इससे ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बढ़त मिली.

फाइनल के ड्रॉ होने के बाद पहली पारी की बढ़त से नतीजा तय हुआ और ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. इस जीत के साथ टीम ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. टीम को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली.

साउथ जोन को भी 50 लाख रुपये

वहीं, साउथ जोन ट्रॉफी जीतने से चूक गया, लेकिन टीम को भी इनाम के तौर पर अच्छी रकम मिली. रनर-अप टीम को 50 लाख रुपये की प्राइज मनी दी गई. यानी खिताब नहीं जीतने के बावजूद साउथ जोन के हिस्से में 50 लाख रुपये आए.

दलीप ट्रॉफी 2026 की कुल प्राइज मनी 1.5 करोड़ रुपये है. इसमें चैंपियन ईस्ट जोन को 1 करोड़ रुपये और रनर-अप साउथ जोन को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे. यह रकम किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए होती है, जिसे बाद में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटा जाता है. इस तरह ईस्ट जोन ने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये जीते, जबकि साउथ जोन को रनर-अप के तौर पर 50 लाख रुपये मिले.