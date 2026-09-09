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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सदलीप ट्रॉफी 2026 की प्राइज मनी डिटेल, जीतने वाली टीम को मिलेंगे इतने करोड़

दलीप ट्रॉफी 2026 की प्राइज मनी डिटेल, जीतने वाली टीम को मिलेंगे इतने करोड़

दलीप ट्रॉफी 2026 की प्राइज मनी क्या है. जानें विजेता और रनर-अप टीम को कितनी रकम मिलेगी और 2023 में BCCI ने इनामी रकम में कितना बदलाव किया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 09 Sep 2026 09:47 PM (IST)
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दलीप ट्रॉफी में चैंपियन बनने के लिए ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है. चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमें 6 से 10 सितंबर तक फाइनल में आमने सामने हैं. मैदान पर खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं फैंस के बीच इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि इस बार खिताब जीतने वाली टीम को इनाम के तौर पर कितनी रकम मिलेगी.

BCCI के क्रिकेट प्राइज मनी के मुताबिक दलीप ट्रॉफी की चैंपियन टीम को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे फाइनल में हारने वाली टीम को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता. रनर-अप को पुरस्कार के तौर पर 50 लाख रुपये मिलेंगे.

लेकिन यहां एक बात साफ समझ लेना जरूरी है कि 1 करोड़ रुपये सिर्फ कप्तान या किसी एक खिलाड़ी को नहीं दिए जाते. यह पूरी विजेता टीम की पुरस्कार के पैसे होते है. इसके बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच रकम बांटने की अलग व्यवस्था होती है.

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तीन साल पहले हुआ था बड़ा बदलाव

दलीप ट्रॉफी की इनामी रकम पहले काफी कम थी. BCCI ने 2023 में घरेलू क्रिकेट की प्राइज मनी में बदलाव करते हुए विजेता की रकम को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया था. वहीं, रनर-अप के लिए मिलने वाला इनाम 20 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख रुपये हो गया था. यानी दोनों स्थानों के लिए मिलने वाली रकम में अच्छी खासी इजाफा की गई.

फाइनल में ईस्ट जोन की कमान ईशान किशन संभाल रहे हैं. कप्तानी के साथ उन्होंने बल्ले से भी अपनी टीम को मजबूत हालात में पहुंचाया. ईशान ने 334 गेंदों में 270 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 30 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. करीब दो दिन तक क्रीज पर डटे रहकर उन्होंने टीम के लिए अहम योगदान दिया.

ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फाइनल का नतीजा क्या रहता है और दलीप ट्रॉफी 2026-27 की चमचमाती ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथ जाती है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy 2026 Duleep Trophy Prize Money
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