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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवेटलिफ्टिंग: 58 किग्रा वर्ग में अमेठी की सुनीता वर्मा ने जीता गोल्ड

वेटलिफ्टिंग: 58 किग्रा वर्ग में अमेठी की सुनीता वर्मा ने जीता गोल्ड

70वीं प्रदेशीय विद्यालयी भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2026-27 में अमेठी की सुनीता वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. उनका चयन आगामी स्कूल नेशनल गेम्स 2026-27 के लिए भी किया गया है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 22 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद की प्रतिभाशाली भारोत्तोलक खिलाड़ी सुनीता वर्मा ने 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2026-27 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है. 58 किलोग्राम भार वर्ग में सुनीता ने अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया. उनकी इस उपलब्धि से अमेठी के खेल जगत में खुशी का माहौल है और जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है.

सहारनपुर में हुई प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता

जिला खेल कार्यालय, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी के उपक्रीड़ाधिकारी अरविंद सिंह कुशवाहा ने बताया कि 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी भारोत्तोलन बालक एवं बालिका प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2026 तक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, सहारनपुर में किया गया. प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रतिभावान खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इसी प्रतियोगिता में अमेठी की खिलाड़ी सुनीता वर्मा ने अपने भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.

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प्रशिक्षण और मेहनत का मिला परिणाम

सुनीता वर्मा डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, अमेठी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. नियमित अभ्यास, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन का परिणाम प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया है. इस सफलता ने सुनीता की मेहनत और खेल के प्रति उनके समर्पण को भी साबित किया है. प्रदेश स्तर पर पदक जीतने के बाद उनके आगामी खेल सफर को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.

जिला खेल कार्यालय में खुशी का माहौल

सुनीता वर्मा की उपलब्धि की जानकारी मिलते ही जिला खेल कार्यालय और स्टेडियम के प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है. उपक्रीड़ाधिकारी अरविंद सिंह कुशवाहा ने खिलाड़ी को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करना अमेठी के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है.

स्कूल नेशनल गेम्स के लिए हुआ चयन

सुनीता वर्मा की सफलता का सिलसिला यहीं नहीं रुका है. उपक्रीड़ाधिकारी के अनुसार उनका चयन आगामी स्कूल नेशनल गेम्स 2026-27 के लिए भी किया गया है. राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2026 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. प्रदेश स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब सुनीता के सामने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी.

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अमेठी को उम्मीद

स्कूल नेशनल गेम्स में चयन से सुनीता को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. जिला खेल कार्यालय ने उम्मीद जताई है कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी. सुनीता की इस उपलब्धि से अन्य युवा खिलाड़ियों को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी.

खेल जगत ने दी शुभकामनाएं

जिला खेल कार्यालय, अमेठी की ओर से सुनीता वर्मा को प्रदेशीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी गईं. अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी लगातार बेहतर प्रदर्शन करेंगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अमेठी एवं उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगी.

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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