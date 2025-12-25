रोहित शर्मा के पैर छूते दिखे सिक्किम के बल्लेबाज? वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई जानिए

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया. सात साल बाद टूर्नामेंट में रोहित शर्मा वापसी करते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने ऐसी पारी खेली, जिसने न सिर्फ मैच का रुख पलटा, बल्कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो गया. इसमें दावा किया गया कि मैच के बाद सिक्किम के एक खिलाड़ी ने रोहित शर्मा के पैर छुए. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है.

वायरल वीडियो का सच

मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इसमें दावा किया गया कि सिक्किम का एक खिलाड़ी रोहित शर्मा के पैर छू रहा है. वीडियो को ध्यान से देखने पर साफ हुआ कि खिलाड़ी दरअसल अपनी टोपी उठा रहा था, जो उसके हाथ से गिर गई थी. यानी ये वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया और अफवाह फैल गई. इस तरह की क्लिप्स अक्सर बिना पूरी जानकारी के वायरल हो जाती हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है.

Rohit Sharma shaking hands with both Sikkim and Mumbai players After the match ended.❤️ pic.twitter.com/U68YwqWNVB — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 24, 2025

रोहित शर्मा की ऐतिहासिक पारी ने बदला मैच का रुख

वीडियो के बारे में बात करने से पहले एक नजर रोहित की पारी पर भी डाल लेते हैं. जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 236 रन बनाए. विकेटकीपर-बल्लेबाज आशीष थापा ने 84 गेंदों पर 79 रनों की अहम पारी खेली. जवाब में मुंबई की ओर से उतरे रोहित शर्मा ने अकेले दम पर मैच खत्म कर दिया. उन्होंने 94 गेंदों पर नाबाद 155 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे. रोहित ने सिर्फ 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और मुंबई ने यह मुकाबला करीब 20 ओवर शेष रहते आठ विकेट से अपने नाम कर लिया.

सात साल बाद विजय हजारे में वापसी

यह मुकाबला रोहित शर्मा का 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में पहला मैच था. 2008 में टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाले रोहित ने इस प्रतियोगिता में अपना पहला शतक भी इसी मैच में जड़ा था. यह उनकी लिस्ट-ए क्रिकेट में 37वीं सेंचुरी रही, जिसने घरेलू क्रिकेट में उनकी बढ़िया फॉर्म को एक बार फिर साबित कर दिया.

रिकॉर्ड की बराबरी, वार्नर के साथ नाम

रोहित शर्मा की यह पारी एक और वजह से और खास रही. उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 150 से ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डैविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब दोनों के नाम लिस्ट-ए में 150 से ज्यादा रनों की 9 पारियां दर्ज हैं. रोहित का पिछला 150 प्लस स्कोर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 159 रन था. छह साल बाद फिर इस स्तर की पारी ने उनके फॉर्म पर लगी सभी शंकाओं को खत्म कर दिया.

विराट कोहली का भी शतक

इसी दिन घरेलू क्रिकेट में एक और बड़ी पारी देखने को मिली. बंगलूरू में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा. विराट का यह लिस्ट-ए क्रिकेट में चौथे मैच में तीसरा शतक था. उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 37.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर चार विकेट से जीत दर्ज की.