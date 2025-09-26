54वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में लॉन टेनिस के बालिका वर्ग में दिल्ली की टीम चैंपियन बनी है. इस प्रतियोगिता का आयोजन 16-20 सितंबर तक दिल्ली के आरके खन्ना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया. इला पाण्डेय के नेतृत्व में दिल्ली की टीम चैंपियन बनी, जबकि गुड़गांव की टीम उपविजेता रही.

दिल्ली के खिलाड़ी शुरू से लेकर अंत तक चैंपियन खिलाड़ियों की तरह खेले, इसी बलबूते टीम ने ट्रॉफी जीती. कौशाम्बी की बेटी इला पाण्डेय दिल्ली की कप्तान रहीं, उन्होंने अपनी टीम के लिए ट्रॉफी रिसीव की. एकल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इला पाण्डेय और जयपुर रीजन की इशिका बनावत ने सुपरटाई ब्रेकर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में दिल्ली की कप्तान इला पाण्डेय को 7-6 के अंतर से करीबी शिकस्त झेलनी पड़ी. इला पाण्डेय एकल प्रतियोगिता में उपविजेता रहीं.





दिल्ली के आरके खन्ना अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024-25 की लॉन टेनिस प्रतियोगिता में देशभर से 26 अलग-अलग रीजन की टीमों ने हिस्सा लिया. इस कम्पटीशन में दिल्ली रीजन की खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज करके ओवरऑल चैंपियन होने का तमगा हासिल किया.

कप्तान इला पाण्डेय ने खासा प्रभावित किया, जो दिल्ली के गोल मार्केट केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं. इला, कौशाम्बी के ग्राम सभा निधियावां की निवासी हैं. दिल्ली की कप्तान रहीं इला पाण्डेय राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर हैं और दिल्ली में टेनिस कोच कुलदीप शर्मा से टेनिस की ट्रेनिंग ले रही हैं.





इला भारत की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले साल जर्मनी के पाइने में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस कोच सासा नेनसेल से तीन महीने तक ट्रेनिंग ली थी. इसी टेनिस अकादमी में स्पेन की फेमस खिलाड़ी जेसी फेरेरो भी ट्रेनिंग ले चुकी हैं.

