Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने आम लोगों के साथ-साथ खेल जगत को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. राजधानी की हवा इन दिनों इतने खराब स्तर पर पहुंच चुकी है कि ओपन स्पोर्ट्स इवेंट करवाना जोखिम भरा हो गया है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने दिल्ली में होने वाले अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों को तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दिया है. अब ये मुकाबले दिल्ली नहीं, बल्कि मुंबई में खेले जाएंगे.

दिल्ली की जगह अब मुंबई बनेगा मेजबान

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले हफ्ते से शुरू होने वाले नॉकआउट राउंड का आयोजन दिल्ली में होना था, लेकिन लगातार बिगड़ते AQI को देखते हुए BCCI ने वेन्यू बदलने का निर्णय लिया. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बोर्ड ने उनसे संपर्क किया है और 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच मैच कराने की तैयारी शुरू करने को कहा है.

दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले एक हफ्ते से 350 से 400 के बीच बना हुआ है, जो ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. ऐसे में खिलाड़ियों की सेहत को देखते हुए ओपन-एयर मैच कराना जोखिमपूर्ण था. इसी कारण बोर्ड ने दिल्ली की जगह मुंबई को चुना, जहां फिलहाल मौसम और हवा की गुणवत्ता दोनों बेहतर हैं.

शेड्यूल पर भी असर, नॉकआउट टाइमटेबल का इंतजार

ग्रुप स्टेज का आखिरी राउंड 21 नवंबर को पूरा होना है, जिसके बाद नॉकआउट शेड्यूल आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा. हालांकि बोर्ड ने पहले ही मुंबई को तैयारी करने के लिए कह दिया है, जिससे साफ है कि फैसला अंतिम है.

इस सीजन में दूसरी बार दिल्ली से मैच शिफ्ट

दिल्ली के लगातार खराब होते प्रदूषण की वजह से यह पहला बदलाव नहीं है. मौजूदा क्रिकेट सीजन में BCCI को दूसरी बार शेड्यूल बदलना पड़ा है. पहले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का ओपनिंग मैच 14 नवंबर से दिल्ली में होना था, लेकिन नवंबर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका देखते हुए बोर्ड ने वेन्यू कोलकाता कर दिया. इससे पहले दिल्ली में केवल वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 से 14 अक्टूबर तक टेस्ट कराने की अनुमति मिली थी.

खिलाड़ियों की सेहत प्राथमिकता

दिल्ली में लगातार खतरनाक स्तर का AQI न सिर्फ आम जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है. इसी वजह से बोर्ड ने एहतियातन यह फैसला लिया है.