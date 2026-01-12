WPL 2026 DC vs GG: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में 11 जनवरी का दिन दिल्ली कैपिटल्स और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए खास बन गया. इस मुकाबले में दिल्ली की युवा तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चा पूरे टूर्नामेंट में होने लगी. गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए नंदिनी ने न सिर्फ हैट्रिक ली, बल्कि पांच विकेट झटककर मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया.

आखिरी ओवर में बदली मैच की तस्वीर

मुंबई में खेले गए इस मैच में गुजरात जायंट्स की टीम सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी. उसके बाद पारी का अंतिम ओवर डालने आईं नंदिनी शर्मा ने पूरा खेल ही पलट दिया. उन्होंने ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन बल्लेबाजों को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की. पहले कनिका आहूजा, फिर राजेश्वरी गायकवाड़ और अंत में रेणुका सिंह उनकी सटीक गेंदों का शिकार बनीं. इस ओवर ने गुजरात की पारी की रफ्तार पूरी तरह रोक दी.

अनकैप्ड खिलाड़ी ने रचा नया रिकॉर्ड

नंदिनी शर्मा का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह अभी तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली हैं. इसके बावजूद उन्होंने WPL जैसे बड़े मंच पर इतिहास रच दिया. इसी के साथ नंदिनी ने WPL में पांच विकेट लेने वाली पहली अनकैप्ड खिलाड़ी की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है. इससे पहले लीग में हैट्रिक जरूर देखी गई थी, लेकिन किसी अनकैप्ड भारतीय गेंदबाज का ऐसा दबदबे वाला प्रदर्शन पहली बार सामने आया.

कप्तान और टीम का मिला पूरा साथ

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमाह रोड्रिग्स नंदिनी के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आईं. हैट्रिक पूरी होते ही उन्होंने मैदान पर आकर नंदिनी को गले लगाया. टीम की बाकी खिलाड़ी भी इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाती दिखीं. नंदिनी की कसी हुई लाइन-लेंथ और आखिरी ओवर में आत्मविश्वास ने साफ दिखा दिया कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी हैं.

WPL के खास हैट्रिक क्लब में एंट्री

नंदिनी शर्मा अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने WPL में हैट्रिक ली है. उनसे पहले इश्ते वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. अब 2026 में नंदिनी ने इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया है.

भारतीय क्रिकेट को मिली नई उम्मीद

महज 24 साल की उम्र में इस तरह का प्रदर्शन करना नंदिनी शर्मा के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है. क्रिकेट जानकारों का मानना है कि उनका यह प्रदर्शन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान जरूर खींचेगा. WPL 2026 का यह मुकाबला न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए यादगार रहा, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई सितारा गेंदबाज भी मिल गई.