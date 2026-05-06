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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: 6 छक्के, 7 चौके...52 गेंदों में 87 रन, संजू सैमसन का बल्ले से तूफान

IPL 2026: 6 छक्के, 7 चौके...52 गेंदों में 87 रन, संजू सैमसन का बल्ले से तूफान

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 48वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसे जीतकर सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है.

By : आईएएनएस | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 06 May 2026 10:57 AM (IST)
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IPL 2026: संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा के बीच अटूट शतकीय साझेदारी की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 48वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसे जीतकर सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है.

चेन्नई सुपर किंग्स 10 में से 5 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 10 में से 6 मैच गंवा दिए हैं. यह टीम फिलहाल सातवें स्थान पर है. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम को पथुम निसांका और केएल राहुल (12) की सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 4 ओवरों में 29 रन जोड़े। पथुम 15 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया.

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आलम ये रहा कि टीम ने 69 के स्कोर तक 5 विकेट खो दिए थे. यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने समीर रिजवी के साथ छठे विकेट के लिए 47 गेंदों में 65 रन की साझेदारी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. स्टब्स 31 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि समीर रिजवी ने 24 गेंदों में 4 छक्कों के साथ 40 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से नूर अहमद ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा, अकील हुसैन, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह और जेमी ओवरटन ने 1-1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। 3.5 ओवर में टीम को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (6) के रूप में पहला झटका लगा। 6.3 ओवर में उर्विल पटेल (1) स्टंप आउट हुए.

यह भी पढ़ें- इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए 87 रन

टीम ने 45 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. यहां से सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने कार्तिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 गेंदों में 114 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। सैमसन 52 गेंदों में 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कार्तिक ने 31 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। मेजबान टीम के लिए अक्षर पटेल और लुंगी एनगिडी ने 1-1 विकेट निकाला.

Published at : 06 May 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals CHENNAI SUPER KINGS SANJU SAMSON IPL 2026
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