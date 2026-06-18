भारतीय क्रिकेट की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने भारत की पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेटों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दीप्ति ने यह मुकाम महिला टी20 विश्व कप में नीदरलैंड्स महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए ग्रुप-ए मुकाबले के दौरान हासिल किया. लीड्स में खेले गए इस मैच में उन्होंने तीन ओवर गेंदबाजी करते हुए 26 रन खर्च किए और एक विकेट अपने नाम किया. इसी विकेट के साथ उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल विकेटों की संख्या 355 पहुंच गई. अब दीप्ति शर्मा और झूलन गोस्वामी दोनों के नाम 355-355 विकेट दर्ज हैं.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में बड़ी छलांग

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में दीप्ति और झूलन संयुक्त रूप से शीर्ष पर मौजूद हैं. इनके बाद कैथरीन साइवर-ब्रंट के नाम 335 विकेट दर्ज हैं. इस सूची में आगे एलिस पेरी 332 विकेट के साथ चौथे स्थान पर हैं, वहीं सोफी एक्लेस्टोन ने 327 विकेट हासिल किए हैं. दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इशमाइल 318 विकेट लेकर इस सूची में अगला स्थान रखती हैं.

वनडे और टी20 में भी शानदार आंकड़े

वनडे क्रिकेट में दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 124 मैचों में 166 विकेट झटके हैं और इस प्रारूप में भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज हैं. इस सूची में उनसे आगे सिर्फ झूलन गोस्वामी हैं, जिनके नाम 255 विकेट दर्ज हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दीप्ति का दबदबा और भी ज्यादा दिखाई देता है. उन्होंने 146 मैचों में 167 विकेट हासिल किए हैं और वह इस फॉर्मेट में दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. इसके अलावा, भारत के लिए खेले गए 6 टेस्ट मैचों में भी उन्होंने 22 विकेट अपने नाम किए हैं.

स्मृति और शेफाली ने रखी बड़े स्कोर की नींव

मुकाबले में नीदरलैंड्स महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत की शुरुआत शानदार रही और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में 74 रन बनाए. उनकी पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. दूसरे छोर से शेफाली वर्मा ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और 38 गेंदों पर 55 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए. इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए.

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भारतीय गेंदबाजों ने नीदरलैंड्स को किया ढेर

नीदरलैंड्स की टीम शुरुआत के बाद लय बरकरार नहीं रख सकी. वह भारतीय टीम के पहाड़ जैसे विशाल 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. एक समय टीम का स्कोर 96 रन पर 4 विकेट था, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया. श्री चरनी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. बल्लेबाजी में अर्धशतक जड़ने वाली शैफाली वर्मा ने गेंद से भी कमाल दिखाया और 20 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. वहीं नंदनी कश्यप ने 22 रन देकर 2 विकेट झटके. भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन के सामने नीदरलैंड्स की पूरी टीम 114 रन पर सिमट गई.

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भारत पहुंचा ग्रुप-ए में शीर्ष पर

इस बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी सफलता हासिल की. टीम के खाते में अब 4 अंक हो गए हैं और वह ग्रुप-ए की अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. दीप्ति शर्मा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और टीम इंडिया के हरफनमौला प्रदर्शन से भारत का सीना चौड़ा हो गया है.