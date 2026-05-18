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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सDC VS RR: वैभव सूर्यवंशी ने फिर खेली तूफानी पारी पर अभिषेक पोरेल-केएल राहुल की बल्लेबाजी DC को जिता ले गई मैच, पढ़िए Highlights

DC VS RR: वैभव सूर्यवंशी ने फिर खेली तूफानी पारी पर अभिषेक पोरेल-केएल राहुल की बल्लेबाजी DC को जिता ले गई मैच, पढ़िए Highlights

IPL की प्वाइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स 12 मुकाबलों में 6 हार और इतनी ही जीत के साथ छठे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 18 May 2026 07:17 AM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 5 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ डीसी ने प्वाइंट्स टेबल में एक स्थान की छलांग लगाई है, जबकि आरआर एक पायदान नीचे खिसक गई.

आईपीएल 2026 की प्वाइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स 12 मुकाबलों में 6 हार और इतनी ही जीत के साथ छठे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं. यह टीम अब सातवें पायदान पर है.

अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए. इस टीम को 19 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) के रूप में बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 70 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला.

यह भी पढ़ें: Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

सूर्यवंशी 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए, जहां से ध्रुव ने कप्तान रियान पराग के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 72 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

ध्रुव जुरेल 40 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 53 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रियान ने 26 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 51 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से मिचेल स्टार्क ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले. लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने 2-2 सफलताएं अपने नाम कीं.

इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. मेजबान टीम को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 61 गेंदों में 105 रन की साझेदारी की.

अभिषेक 31 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने पारी को संभाला. राहुल ने 42 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 56 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

डीसी ने 122 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला. कप्तान ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 4 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई. अक्षर 18 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 34 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि आशुतोष ने 5 गेंदों में 18 रन की नाबाद पारी खेली. मेहमान खेमे से जोफ्रा आर्चर और ब्रिजेश शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि दासुन शनाका ने 1 विकेट निकाला.

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Published at : 18 May 2026 07:17 AM (IST)
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DC DC Vs RR Abhishek Porel KL RAHUL Vaibhav Suryavanshi
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