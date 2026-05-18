हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सW, W,W W...मिचेल स्टार्क का गेंद से कहर, रॉयल्स को हराकर दिल्ली ने प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी

W, W,W W...मिचेल स्टार्क का गेंद से कहर, रॉयल्स को हराकर दिल्ली ने प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी

इस जीत के बाद दिल्ली 13 मैचों में 12 अंक लेकर सातवें स्थान पर आ गई है जबकि रॉयल्स 12 मैचों में 12 अंक लेकर छठे स्थान पर खिसक गए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 18 May 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

मिचेल स्टार्क के चार विकेट के बाद आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा की आक्रामक पारियों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के मैच में रविवार को राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हराकर प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी है.

जीत के लिये 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को आखिरी दो ओवर में 19 रन की जरूरत थी और इंपैक्ट सब आशुतोष ने 19वें ओवर में बृजेश शर्मा को छक्का और आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों में एडम मिल्ने को चौका और छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई. अक्षर 18 गेंद में 34 और आशुतोष पांच गेंद में 18 रन बनाकर नाबाद रहे.

इस जीत के बाद दिल्ली 13 मैचों में 12 अंक लेकर सातवें स्थान पर आ गई है जबकि रॉयल्स 12 मैचों में 12 अंक लेकर छठे स्थान पर खिसक गए हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के भी 12 मैचों में 12 अंक है लेकिन बेहतर रनरेट के आधार पर वह पांचवें स्थान पर है.

कूपर कोनोली ने रचा इतिहास, IPL के पहले सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

इससे पहले स्टार्क के चार गेंद में तीन विकेट के बूते आखिरी ओवरों में वापसी करते हुए दिल्ली ने अपने घरेलू मैदान पर इस सत्र के आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट पर 193 रन पर रोक दिया.

एक समय पर लग रहा था कि रॉयल्स 230 के आसपास पहुंच जायेगी लेकिन सीम और स्विंग के महारथी आस्ट्रेलियाई धुरंधर स्टार्क ने 15वें ओवर में आक्रामक खेल रहे रॉयल्स के कप्तान रियान पराग (26 गेंद में 51) और डोनोवन फरेरा (0) को लगातार गेंद पर आउट किया जबकि रवि सिंह (चार) भी पगबाधा आउट हुए.

रॉयल्स का स्कोर 14वें ओवर के बाद दो विकेट पर 160 रन था और लग रहा था कि टीम 230 के आसपास पहुंच जायेगी लेकिन आखिरी छह ओवर में सिर्फ 33 रन बने और छह विकेट गिर गए. स्टार्क ने चार ओवर में 40 रन देकर चार, लुंगी एंगिडि ने चार ओवर में 24 रन देकर और माधव तिवारी ने 27 रन देकर दो दो विकेट लिये.

स्टार्क का चौथा शिकार दासुन शनाका (10) बने जो 19वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को कैच देकर लौटे.

जवाब में दिल्ली की शुरूआत अच्छी रही और अभिषेक पोरेल (30 गेंद में 50 रन ) के साथ केएल राहुल (42 गेंद में 56) ने पहले विकेट की साझेदारी में 60 गेंद में 105 रन जोड़े. राहुल को पहले ही ओवर में आर्चर की गेंद पर यशराज पुंजा ने जीवनदान दिया. रॉयल्स की फील्डिंग बहुत ही औसत स्तर की रही और ओवरथ्रो में फालतू रन देने के साथ उसके क्षेत्ररक्षकों ने कैच भी टपकाये.

इस साझेदारी को बृजेश शर्मा ने तोड़ा जिन्होंने 11वें ओवर में पोरेल को डोनोवन फरेरा के हाथों लपकवाया. राहुल को दासुन शनाका ने बोल्ड किया. इस सत्र में 500 से ज्यादा रन बना चुके राहुल ने काफी धीमी पारी खेली. आखिरी तीन ओवर में दिल्ली को 35 रन चाहिये थे और रॉयल्स के कप्तान रियाग पराग ने 18वां ओवर डोनोवन परेरा को दे दिया जिन्होंने 16 रन दिये. डेविड मिलर और अक्षर पटेल ने उन्हें छक्के लगाये.

इससे पहले रॉयल्स के लिये पराग के अलावा ‘वंडर ब्वॉय’ वैभव सूर्यवंशी (21 गेंद में 46 रन) और ध्रुव जुरेल (40 गेंद में 53 रन) ने उपयोगी पारियां खेली. आईपीएल के इस सत्र में शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यवंशी को देखने के लिये अरूण जेटली स्टेडियम में भारी तादाद में दर्शक पहुंचे थे और इस युवा बल्लेबाज ने उन्हें निराश भी नहीं किया.

पहले ओवर में स्टार्क का सामना हालांकि यशस्वी जायसवाल ने किया और उन्हें फॉरवर्ड स्क्वेयर लेग, स्ट्रेट तथा एक्स्ट्रा कवर में चौके लगाये. सूर्यवंशी ने लुंगी एंगिडि को पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला. इसी ओवर में हालांकि जायसवाल ( नौ गेंद में 12 रन) पवेलियन लौट गए जिनका कैच स्टार्क ने लपका.

स्टार्क का स्वागत अगले ओवर में सूर्यवंशी ने शार्ट थर्डमैन पर चौके के साथ किया. सौ से ज्यादा टेस्ट खेल चुके स्टार्क की 140 किमी रफ्तार की गेंद पर पूरी सहजता से सूर्यवंशी ने लांग लेग की तरफ ऊंचा छक्का लगाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

आईपीएल में पदार्पण कर रहे त्रिपुराना विजय को दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पावरप्ले के भीतर ही गेंद सौंप दी जिन्हें तीन चौके और एक छक्का लगाकर सूर्यवंशी ने दबाव में ला दिया. वह हालांकि खुशकिस्मत रहे कि समीर रिजवी उनका कठिन कैच नहीं लपक सके जब वह 31 रन पर थे. मिड आन से पीछे की ओर भागते हुए रिजवी ने गेंद को लपकने के लिये दिशा बदली लेकिन उनका अनुमान गड़बड़ा गया.

दूसरे छोर से जुरेल ने मुकेश कुमार को छक्का लगाकर दूसरे विकेट के लिये 23 गेंद में 50 रन की साझेदारी पूरी की. पावरप्ले के छह ओवरों के बाद रॉयल्स का स्कोर एक विकेट पर 75 रन था.

अक्षर ने आठवें ओवर में गेंद माधव तिवारी को सौंपी जिन्होंने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरकर सूर्यवंशी ( पांच चौके और तीन छक्के) की पारी का अंत किया. सूयवंशी का कैच डेविड मिलर ने लपका.

सूर्यवंशी के जाने के बाद कप्तान पराग ने मोर्चा संभाला और 11वें ओवर में अक्षर को दो छक्के लगाये. पिछले ओवर में माधव की गेंद पर सीमारेखा के पास ट्रिस्टन स्टब्स ने उनका कैच लपका और अंपायर ने आउट भी करार दिया लेकिन रिव्यू से पता चला कि गेंद जमीन को छू गई थी लिहाजा अंपायर का फैसला बदला.

पराग ने 12वें ओवर में मुकेश की गेंदों की जमकर धुनाई करते हुए 23 रन निकाले जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल था. इसमें लांग आन पर एक छक्का तो 89 मीटर का था. पराग ने अपना अर्धशतक 23 गेंद में तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से पूरा किया.

इसके बाद स्टार्क 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिये आये और रॉयल्स को अपेक्षित स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा, बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ा

Published at : 18 May 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
RCB MITCHELL STARC IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
W, W,W W...मिचेल स्टार्क का गेंद से कहर, रॉयल्स को हराकर दिल्ली ने प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी
W, W,W W...मिचेल स्टार्क का गेंद से कहर, रॉयल्स को हराकर दिल्ली ने प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी
स्पोर्ट्स
DC VS RR: वैभव सूर्यवंशी ने फिर खेली तूफानी पारी पर अभिषेक पोरेल-केएल राहुल की बल्लेबाजी DC को जिता ले गई मैच, पढ़िए Highlights
DC VS RR: वैभव सूर्यवंशी ने फिर खेली तूफानी पारी पर अभिषेक पोरेल-केएल राहुल की बल्लेबाजी DC को जिता ले गई मैच, पढ़िए Highlights
स्पोर्ट्स
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
स्पोर्ट्स
DC vs RR Highlights: दिल्ली ने राजस्थान को रुलाया, प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल, 5 विकेट से जीता मैच
दिल्ली ने राजस्थान को रुलाया, प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल, 5 विकेट से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, आगरा से वाराणसी तक भीषण लू का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म जिला
आईपीएल 2026
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
बॉलीवुड
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
इंडिया
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
राजस्थान
राजस्थान: BJP नेता का पेड़ से लटका मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, पत्नी से हुआ था झगड़ा
राजस्थान: BJP नेता का पेड़ से लटका मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, पत्नी से हुआ था झगड़ा
जनरल नॉलेज
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
हेल्थ
Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget