फुटबॉल दुनिया में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब एक बेहद छोटा सा देश कुराकाओ ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया. महज 1.57 लाख की आबादी वाला यह देश अब विश्व कप खेलने वाला दुनिया का सबसे कम आबादी वाला राष्ट्र बन गया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड आइसलैंड के नाम था, जिसकी जनसंख्या 2018 में करीब 3.3 लाख थी.

नोएडा से भी छोटी आबादी वाले देश ने किया क्वालिफाई

भारत के बड़े शहरों से तुलना करें तो उपलब्धि और भी चौंकाने वाली लगती है. नोएडा की आबादी लगभग 10 लाख है, जो कुराकाओ से करीब 10 गुना ज्यादा है. यहां तक कि दिल्ली का एक बड़ा इलाका लाजपत नगर, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.50 लाख है, वो भी कुराकाओ के बराबर है. यानी यह पूरा देश दिल्ली के एक मोहल्ले जितनी आबादी रखता है. फिर भी, फीफा रैंकिंग में 82वें स्थान पर मौजूद कुराकाओ ने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच तक पहुंचने का कमाल कर दिखाया है.

जमैका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिला टिकट

किंग्सटन में खेले गए निर्णायक मुकाबले में कुराकाओ ने जमैका को गोलरहित ड्रॉ पर रोका. मैच का दूसरा हाफ पूरी तरह तनाव से भरा था.जमैका ने तीन बार पोस्ट मारा. उसके बाद 87वें मिनट में गेंद फिर पोस्ट से टकराई. इंजरी टाइम में जमैका को एक पेनाल्टी का मौका मिला, लेकिन VAR ने पेनल्टी को रद्द कर दिया. इस फैसले के बाद कुराकाओ के डगआउट में जश्न का माहौल था. टीम ने इतिहास का सबसे यादगार ड्रॉ खेलते हुए अपना पहला विश्व कप टिकट हासिल किया.

CONCACAF क्वालिफायर में बड़ा उलटफेर

दूसरे ग्रुप मुकाबलों में पनामा ने 3–0 से एल साल्वाडोर को हराकर अपना दूसरा विश्व कप टिकट हासिल किया. वहीं सुरिनाम को ग्वाटेमाला से 3–1 की हार ने सीधे क्वालीफाई करने से रोक दिया, लेकिन वे प्लेऑफ में पहुंच गए. कुराकाओ अब अपने ग्रुप स्टेज प्रतिद्वंदियों का इंतजार करेगा. ड्रॉ 5 दिसंबर को वॉशिंगटन डी.सी. में होगा.

भारत की स्थिति अब भी संघर्ष भरी

कुराकाओ की यह उपलब्धि भारत के लिए भी कई सवाल खड़े करती है. कुराकाओ जैसा छोटा देश जहां विश्व कप में जगह बना रहा है, वहीं 135 करोड़ की आबादी वाला भारत आज तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया है. छोटी आबादी, सीमित संसाधन और कम ढांचे के बावजूद कुराकाओ ने दिखा दिया कि काबिलियत, योजना और आत्मविश्वास बड़े देशों को भी पीछे छोड़ सकते हैं.