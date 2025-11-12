(Source: Poll of Polls)
CSK की टीम में उथल-पुथल, जडेजा और करन के बाद अब इन 5 खिलाड़ियों को भी दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता!
CSK में होगा बड़ा बदलाव! रविंद्र जडेजा और सैम करन के बाद अब 5 और खिलाड़ियों का टीम से पत्ता कटने वाला है. जानिए कौन-कौन से खिलाड़ी IPL 2026 से पहले CSK से बाहर हो सकते हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल 2025 सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. पांच बार की चैंपियन टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही और सीजन के दौरान कप्तानी, टीम बैलेंस और फॉर्म हर मोर्चे पर संघर्ष करती दिखी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविंद्र जडेजा और सैम करन को रिलीज किया जा रहा है. जबकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया जाएगा.
हालांकि, बदलाव यहीं खत्म नहीं होंगे. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सीएसके प्रबंधन पांच और खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की योजना बना रहा है ताकि नई टीम कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके. अब सवाल यह है कि इन दो बड़े नामों के अलावा कौन से खिलाड़ी हैं जिनका CSK से पत्ता कट सकता है? आइए जानते हैं.
डेवोन कॉनवे
चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में पहले से ही ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और अब संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. ऐसे में डेवोन कॉनवे के लिए जगह बनना मुश्किल है. कॉनवे को आईपीएल 2024 मेगा ऑक्शन में 6.25 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया था. हालांकि पिछला सीजन उनके लिए बेहद खराब रहा. उनकी धीमी शुरुआत और चोट की वजह से टीम को कई बार नुकसान उठाना पड़ा. माना जा रहा है कि CSK उन्हें रिलीज कर किसी विदेशी मिडिल-ऑर्डर फिनिशर को साइन करना चाहेगी.
राहुल त्रिपाठी
राहुल त्रिपाठी को सीएसके ने नंबर-3 पर खेलने के लिए खरीदा था, लेकिन वे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ सके. 5 मैचों में सिर्फ 55 रन और 96.49 का स्ट्राइक रेट. यह आंकड़े किसी भी टीम का भरोसा नहीं जीत सकते. त्रिपाठी को 3.40 करोड़ रुपये में साइन किया गया था, इसलिए टीम उन्हें रिलीज कर पर्स में पैसा बचाने का फैसला कर सकती है.
विजय शंकर
विजय शंकर को चेन्नई टीम ने एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में देखा था, लेकिन उनका प्रदर्शन फीका रहा. उन्होंने 6 मैचों में सिर्फ 118 रन बनाए और गेंदबाजी से भी कोई खास असर नहीं डाला. 1.2 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस खिलाड़ी को अब रिलीज करना लगभग तय माना जा रहा है.
मुकेश चौधरी
मुकेश चौधरी को बेस प्राइस 30 लाख में CSK ने टीम ने शामिल किया था. उन्हें दो मैचों में मौका मिला, लेकिन वे सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए. चेन्नई की गेंदबाजी पहले ही कमजोर नजर आई थी, इसलिए टीम अब किसी अनुभवी तेज गेंदबाज पर भरोसा दिखाना चाहेगी.
दीपक हुड्डा
सीएसके अपने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह बदलना चाहती है और दीपक हुड्डा का नाम सबसे आगे हैं. 1.70 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस ऑलराउंडर ने 7 मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट महज 75.60 रहा. टीम प्रबंधन अब उनसे आगे बढ़ने के मूड में है.
संजू सैमसन की एंट्री से बदलेगा खेल
अगर संजू सैमसन का ट्रेड फाइनल हो जाता है, तो सीएसके का टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत हो जाएगा. टीम अब युवा और अटैकिंग खिलाड़ियों के साथ अगले सीजन में नए तेवर में नजर आ सकती है.
