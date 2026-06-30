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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरोनाल्डो का गोल हुआ मिस तभी दर्शकों में बैठीं जुड़वा बहनों ने लूट ली महफिल, पुर्तगाल टीम से है खास रिश्ता

रोनाल्डो का गोल हुआ मिस तभी दर्शकों में बैठीं जुड़वा बहनों ने लूट ली महफिल, पुर्तगाल टीम से है खास रिश्ता

फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया के खिलाफ मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार बाइसिकल किक गोल नहीं हो सका. हालांकि, इसके बाद स्टैंड्स में बैठीं जुड़वा बहनों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 12:09 PM (IST)
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Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप में रोमांच सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा. पुर्तगाल और कोलंबिया के मुकाबले के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने फुटबॉल फैंस का ध्यान मैच से ज्यादा स्टैंड्स की ओर खींच लिया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हवा में छलांग लगाकर अपने ट्रेडमार्क बाइसिकल किक से गोल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के बाहर चली गई. इसके तुरंत बाद कैमरा स्टैंड्स में बैठीं दो जुड़वा बहनों पर गया, जिनका रिएक्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया.

जुड़वा बहनों का वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में नजर आने वाली दोनों बहनें मारिया नीवा और मटिल्डे नीवा हैं. रोनाल्डो का शॉट गोल से चूकते ही दोनों के चेहरे पर निराशा, हैरानी और रोमांच साफ दिखाई दिया. उनके एक्सप्रेशन ने फुटबॉल फैंस का दिल जीत लिया और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर उनके वीडियो की भरमार हो गई.

पुर्तगाली टीम से है खास रिश्ता

मारिया नीवा अक्सर सोशल मीडिया पर पुर्तगाल की टीम का समर्थन करती नजर आती हैं. वहीं उनकी जुड़वा बहन मटिल्डे नीवा का टीम से और भी खास रिश्ता है. वह पुर्तगाल के स्टार विंगर फ्रांसिस्को कॉन्सिसाओ की पत्नी हैं. इसी वजह से दोनों बहनें टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थीं.

रोनाल्डो की कोशिश ने जीत लिया दिल

हालांकि रोनाल्डो का बाइसिकल किक गोल में तब्दील नहीं हो सका, लेकिन उनकी कोशिश ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. स्टैंड्स में मौजूद हजारों पुर्तगाली समर्थकों की तरह मारिया और मटिल्डे भी इस मौके पर अपनी भावनाएं नहीं छिपा सकीं.

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सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

मैच के बाद फुटबॉल फैंस ने दोनों बहनों के वायरल रिएक्शन पर जमकर प्यार लुटाया. कई यूजर्स ने लिखा कि रोनाल्डो का शॉट मिस होने के बाद हर पुर्तगाली समर्थक की भावना बिल्कुल मारिया और मटिल्डे जैसी ही थी. उनके रिएक्शन ने मैच के सबसे यादगार पलों में अपनी जगह बना ली.

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Published at : 30 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo Maria Neiva Matilde Neiva Portugal's Star Winger
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