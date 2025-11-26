रोनाल्डो पर लगा तीन मैच का बैन लेकिन खेलेंगे वर्ल्ड कप! FIFA के फैसले पर क्यों हो रहा विवाद

फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बड़े विवाद के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रोनाल्डो को आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में कोहनी मारने पर रेड कार्ड दिया गया था. इसके बाद सभी को लग रहा था कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच मिस करेंगे. हालांकि FIFA ने नियमों में लचीलापन दिखाते हुए ऐसा फैसला दिया जिसने बहस को और बढ़ा दिया है.

रोनाल्डो को लेकर FIFA ने बदले नियम

FIFA ने मंगलवार को अनुशासनात्मक फैसला जारी किया और रोनाल्डो पर तीन मैच का प्रतिबंध लगाया. यह फैसला उनकी हरकत को “खतरनाक और हिंसक खेल” की श्रेणी में रखकर दिया गया. इसमें ट्विस्ट यह रहा की दो मैच का बैन एक साल की प्रोबेशन अवधि पर टाल दिया गया. इससे रोनाल्डो सिर्फ एक मैच का बैन झेलकर ही मुक्त हो गए.

इसके बाद हर तरफ चर्चा शुरु हो गई की क्या FIFA ने नियम बदल दिए? क्या रोनाल्डो को विशेष छूट मिली?

अन्य खिलाड़ियों के मामलों में क्यों नहीं मिली ऐसी राहत?

हाल ही के दो मामलों में, आर्मेनिया और बुरुंडी के खिलाड़ियों पर भी इसी तरह “हिंसक खेल” के लिए तीन मैच का बैन लगा था. दोनों खिलाड़ियों को कोई छूट नहीं दी गई. यही वजह है कि फैंस और फुटबॉल एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं कि रोनाल्डो के लिए अलग नियम क्यों?

FIFA का कहना है कि यदि रोनाल्डो अगले एक साल में फिर ऐसी गलती करते हैं, तो बचे दो मैचों का बैन तुरंत लागू होगा.

अमेरिका दौरे और इंफैंटिनो के साथ मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा

यह विवाद तब और जब रोनाल्डो ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की. इस डिनर में FIFA अध्यक्ष जियानी इंफैंटिनो भी मौजूद थे और उनकी रोनाल्डो के साथ ली गई सेल्फी चर्चा में बनी हुई है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुलाकात के कारण फैसले पर “सवाल” उठना स्वाभाविक है.

अब आगे क्या? खेलेंगे अपना रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप

पुर्तगाल मार्च में दो फ्रेंडली मैच खेलेगा और फिर मई-जून में वॉर्मअप गेम्स होंगे. क्योंकि रोनाल्डो अब किसी अतिरिक्त प्रतिबंध से मुक्त हैं, इसलिए वे अपने करियर का छठा वर्ल्ड कप खेलते दिखेंगे. जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.