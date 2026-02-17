Zimbabwe vs Ireland Rain: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे से शुरू होना था. मगर बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. एक तरफ जिम्बाब्वे है, जो इस मैच में खेले बिना सुपर-8 का टिकट कटा सकता है. मगर यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण (Australia Super 8 Qualification Chances) है. ताजा अपडेट अनुसार लगातार बारिश के कारण ओवरों में कटौती होने लगी है और 5-5 ओवर के लिए कट-ऑफ टाइम भी जारी कर दिया गया है.

कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच?

श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में लगातार हो रही बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. भारतीय समयानुसार शाम 4 बजकर 10 मिनट से ओवरों में कटौती शुरू हो चुकी है. समय बीतने के साथ ओवरों में कटौती शुरू हो जाएगी. वहीं 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम शाम 6 बजकर 10 मिनट रखा गया है. शाम 6:10 पर मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो मुकाबला रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

अगर 6:10 से पहले मैदान में ज्यादा पानी भरने की स्थिति आई, जिसे एक घंटे के भीतर सुखाया नया जा सके. ऐसी स्थिति में मैच को पहले ही रद्द घोषित किया जा सकता है. मैच रद्द होने पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा.

60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य

खासतौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच पर नजरें गढ़ाई होंगी. दरअसल ग्रुप B से श्रीलंका पहले ही सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. दूसरे स्लॉट के लिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जद्दोजहद है. जिम्बाब्वे के अभी 4 अंक हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 अंक हैं और वो अधिकतम 4 अंकों तक ही पहुंच सकती है. इसलिए ऑस्ट्रेलिया उम्मीद कर रहा होगा कि किसी भी हाल में जिम्बाब्वे को आयरलैंड के हाथों हार मिले.

5-5 ओवर का मैच होने पर जिम्बाब्वे को हार मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया की सुपर-8 की उम्मीदें जीवित रहेंगी. मगर दोनों पारियों में मिलाकर 60 गेंदें भी नहीं खेली जाती हैं, तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड को एक-एक मिलेगा. ऐसे में जिम्बाब्वे के 5 अंक हो जाएंगे और वह सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. इसलिए ऑस्ट्रेलिया जरूर चाहेगा कि आज जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच में कम से कम 60 गेंद जरूर खेली जाएं, क्योंकि इन्हीं पर उसका भविष्य निर्भर है.

