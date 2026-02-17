हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने बजे शुरू होगा जिम्बाब्वे-आयरलैंड का 5-5 ओवर का मैच? महज 60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य, जानें कैसे

कितने बजे शुरू होगा जिम्बाब्वे-आयरलैंड का 5-5 ओवर का मैच? महज 60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य, जानें कैसे

ZIM vs IRE Match Update: जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम सामने आ चुका है. जानिए यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Zimbabwe vs Ireland Rain: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच भारतीय समयानुसार 3 बजे से शुरू होना था. मगर बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. एक तरफ जिम्बाब्वे है, जो इस मैच में खेले बिना सुपर-8 का टिकट कटा सकता है. मगर यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण (Australia Super 8 Qualification Chances) है. ताजा अपडेट अनुसार लगातार बारिश के कारण ओवरों में कटौती होने लगी है और 5-5 ओवर के लिए कट-ऑफ टाइम भी जारी कर दिया गया है.

कितने बजे शुरू होगा 5-5 ओवर का मैच?

श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में लगातार हो रही बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. भारतीय समयानुसार शाम 4 बजकर 10 मिनट से ओवरों में कटौती शुरू हो चुकी है. समय बीतने के साथ ओवरों में कटौती शुरू हो जाएगी. वहीं 5-5 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम शाम 6 बजकर 10 मिनट रखा गया है. शाम 6:10 पर मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो मुकाबला रद्द घोषित कर दिया जाएगा.

अगर 6:10 से पहले मैदान में ज्यादा पानी भरने की स्थिति आई, जिसे एक घंटे के भीतर सुखाया नया जा सके. ऐसी स्थिति में मैच को पहले ही रद्द घोषित किया जा सकता है. मैच रद्द होने पर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा.

60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य

खासतौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच पर नजरें गढ़ाई होंगी. दरअसल ग्रुप B से श्रीलंका पहले ही सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. दूसरे स्लॉट के लिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जद्दोजहद है. जिम्बाब्वे के अभी 4 अंक हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 अंक हैं और वो अधिकतम 4 अंकों तक ही पहुंच सकती है. इसलिए ऑस्ट्रेलिया उम्मीद कर रहा होगा कि किसी भी हाल में जिम्बाब्वे को आयरलैंड के हाथों हार मिले.

5-5 ओवर का मैच होने पर जिम्बाब्वे को हार मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया की सुपर-8 की उम्मीदें जीवित रहेंगी. मगर दोनों पारियों में मिलाकर 60 गेंदें भी नहीं खेली जाती हैं, तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड को एक-एक मिलेगा. ऐसे में जिम्बाब्वे के 5 अंक हो जाएंगे और वह सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. इसलिए ऑस्ट्रेलिया जरूर चाहेगा कि आज जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच में कम से कम 60 गेंद जरूर खेली जाएं, क्योंकि इन्हीं पर उसका भविष्य निर्भर है.

यह भी पढ़ें:

बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
ZIM Vs IRE Zimbabwe Vs Ireland T20 WORLD CUP LIVE T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा जिम्बाब्वे-आयरलैंड का 5-5 ओवर का मैच? महज 60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य, जानें कैसे
कितने बजे शुरू होगा जिम्बाब्वे-आयरलैंड का 5-5 ओवर का मैच? महज 60 गेंद तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच गौतम गंभीर को IPL टीम से मिला बहुत बड़ा ऑफर, क्या टीम इंडिया के कोच पद से देंगे इस्तीफा?
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
क्रिकेट
NZ vs CAN Highlights: रचिन और ग्लेन फिलिप्स की तूफानी पारी से जीता न्यूजीलैंड, कनाडा को हराकर सुपर-8 में किया क्वालीफाई
रचिन और ग्लेन फिलिप्स की तूफानी पारी से जीता न्यूजीलैंड, कनाडा को हराकर सुपर-8 में किया क्वालीफाई
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget