क्रिकेट इतिहास में पहली बार, जिम्बाब्वे ने तोड़ दिए उम्र के सारे रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है. पहला मुकाबला मंगलवार (15 सितंबर) को हरारे स्पोर्ट्स में खेला जा रहा है. इस मैच में वो हो गया, जो क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला. दरअसल, जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन में 40 साल से ज्यादा की उम्र के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

यह क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका है कि जब वनडे मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में किसी फुल मेंबर टीम ने 40 साल से ज्यादा की उम्र के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है. यह 3 खिलाड़ी क्रेग इरविन (41 साल और 27 दिन), ब्रेंडन टेलर (40 साल और 221 दिन) और सिकंदर रजा (40 साल और 144 दिन) हैं. इस उम्र से पहले ही अक्सर क्रिकेटर संन्यास ले लेते हैं, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर क्रिकेट जगत को संदेश दिया कि उम्र महज एक नंबर है.

ब्रेंडन टेलर ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

मैच के लिए मैदान पर उतरते ही विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह वनडे में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले खिलाड़ी बन गए. तेंदुलकर का वनडे करियर 22 साल और 3 महीनों का रहा. वहीं अब टेलर का करियर 22 साल और 4 महीने का हो गया.

मुकाबले के लिए जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, इनोसेंट कैया, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), क्रेग एर्विन, सिकंदर रज़ा (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी.

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 294 रन

टॉस जीतकर बैटिंग के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 294 रन बनाए. नंबर-6 पर बैटिंग के लिए उतरे मैट रेनशॉ ने 94 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले. उनका स्ट्राइक रेट 115.96 का रहा. नंबर-3 पर उतरे कूपर कोनोली ने 46 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 51 रन स्कोर किए. इस दौरान जिम्बाब्वे के लिए न्यूमैन न्यामहूरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. इसके अलावा ब्रैड इवांस ने 2 और कप्तान सिकंदर रजा ने 1 विकेट अपनी झोली में डाला.

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