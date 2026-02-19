एक्सप्लोरर
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक
SL vs ZIM Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम कमाल कर रही है. अब उसने श्रीलंका को उसी के घरेलू मैदान पर 6 विकेट से हरा दिया है.
Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम कमाल कर रही है. अब उसने श्रीलंका को उसी के घरेलू मैदान पर 6 विकेट से हरा दिया है. कोलंबो में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में जिम्बाब्वे ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है.
इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई थी, उसने पथुम निसांका के अर्धशतक की बदौलत स्कोरबोर्ड पर ठीकठाक रन भी लगा दिए थे. मगर सिकंदर रजा और उनकी सेना
