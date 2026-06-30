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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे के नाम टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, बांग्लादेश को बुरी तरह रौंदकर रचा इतिहास

जिम्बाब्वे के नाम टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, बांग्लादेश को बुरी तरह रौंदकर रचा इतिहास

ZIM vs BAN Test: जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच में बांग्लादेश को पारी और 85 रनों के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है. यह टेस्ट क्रिकेट में उसकी सबसे बड़ी जीत है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर इतिहास रच दिया है. दोनों टीमों के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पारी और 85 रनों के अंतर से हराया. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत है. वहीं 25 साल के बाद जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को किसी टेस्ट मैच में पारी के अंतर से हराया है.

हरारे में खेले गए मैच में बांग्लादेश की पहली पारी 140 रनों पर सिमट गई थी. इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 410 रन बना डाले और 270 रनों की बढ़त हासिल की. जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश टीम को फॉलो-ऑन खेलने के लिए बुलाया. बांग्लादेश की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप हो गई और पूरी टीम 185 रन ही बना सकी. इस तरह उसने टेस्ट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

टेस्ट में सबसे बड़ी जीत

बांग्लादेश को पारी और 85 रनों के अंतर से हराकर जिम्बाब्वे ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. इससे पहले जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत पिछले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी. दिसंबर 2025 में जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को पारी और 73 रनों के अंतर से हराया था.

टेस्ट क्रिकेट में ऐसा 25 साल बाद हुआ है जब जिम्बाब्वे ने लगातार 2 मैच जीते हैं. इससे पहले उसने साल 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा किया था. बताते चलें कि यह जिम्बाब्वे की बांग्लादेश पर भी सबसे बड़ी जीत है. पिछले 25 साल में ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है जब जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पारी के अंतर से हराया हो. इससे पहले 2001 में उसने बांग्लादेश टीम को पारी और 32 रन के अंतर से हराया था.

जिम्बाब्वे ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में केवल 16 जीत दर्ज की हैं, जिनमें से उसकी 9 जीत बांग्लादेश के खिलाफ आई हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe Vs Bangladesh ZIM Vs BAN ZIM Vs BAN Test
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