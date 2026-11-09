टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदारज खिलाड़ी...Craig Ervine ने रचा इतिहास

क्रेग एर्विन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. ये कारनामा उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में किया. उन्होंने इस पारी में 279 गेंदों का सामना किया और 206 रन बनाकर नाबाद रहे. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 23 चौके लगाए. यानी 100 रन तो उन्होंने बॉउंड्री से बना दिए.

क्रेग एर्विन की उम्र 41 साल है. वह 40 से अधिक की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं. आखिरी बार 40 प्लस की उम्र के बल्लेबाज ने 1994 में दोहरा शतक लगाया था. तब ग्रैहम गूच ने डबल सेंचुरी लगाई थी.

एर्विन जिम्बाब्वे के लिए डबल सेंचुरी लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. बेशक शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान पहला टेस्ट ड्रा पर समाप्त हो गया, लेकिन इस दोहरे शतक की वजह से ये मैच ऐतिहासिक बन गया.

एरिक रोवन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के Eric Rowan हैं, जिन्होंने 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था रोवन की उम्र तब 42 साल 6 दिन थी, उन्होंने कुल 236 रन बनाए थे.

दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के Jack Hobbs हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1924 में 211 रन बनाए थे. उस दोहरे शतक के समय उनकी उम्र 41 साल 195 दिन थी. अब तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के क्रेग एर्विन आ गए हैं, जिनकी उम्र आज 41 साल 82 दिन है.

जिम्बाब्वे ने दोनों परियों में बनाए 500 प्लस रन

ये भी एक रिकॉर्ड है, जिम्बाब्वे टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट की दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए. पहली पारी में कप्तान ब्रायन बेनेट (128) और ब्रेंडन टेलर (131) शतक जड़ा था. टेलर की उम्र भी 40 साल है. जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन बनाए थे. अफगानिस्तान ने पहली पारी में 514 रन बनाकर 10 रन की बढ़त हासिल की. दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने 523/5 रन बनाए और मैच ड्रा पर समाप्त हुआ.

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