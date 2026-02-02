हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'नो मनी, नो हनी...', युजवेंद्र चहल की पोस्ट से मचा बवाल; आरजे महेविश से दोस्ती खत्म होने पर किसे किया टारगेट?

Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सभी को हैरान कर दिया. उनकी यह पोस्ट आरजे महवश से दोस्ती खत्म होने के बाद आई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 02 Feb 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Yuzvendra Chahal Viral Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की एक सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल मच गया. उन्होंने यह पोस्ट तब डाली, जब कुछ दिन पहले ही उनकी आरजे महवश से दोस्ती टूटने की खबर सामने आई थी. चहल और महवश ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था. 

बता दें कि वाइफ धनश्री वर्मा से तलाक होने के बाद चहल और महवश की दोस्ती चर्चा में आई थी. दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाता था. दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर इस बात की चर्चा भी तेज हुई थी कि दोनों चुपके-चुपके एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि महवश की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि चहल से उनकी सिर्फ दोस्ती है. 

दोस्ती खत्म होने के बाद पोस्ट वायरल 

बता दें कि चहल ने सोशल मीडिया पर अपनी थाइलैंड में गुजारी हुई छुट्टी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "नो मनी, नो हनी." हालांकि उन्होंने मनी और हनी के इमोजी का इस्तेमाल किया. उनका यह पोस्ट महवश से दोस्ती खत्म होने के बाद आया. हालांकि उनके कैप्शन से यह साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने किसे टारगेट करना चाहा. 

तलाक के वक्त टी-शर्ट से मचा था बवाल 

इसी तरह वाइफ से तलाक के वक्त चहल कोर्ट में विवादित टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे. उनकी टी-शर्ट पर 'Be Your Own sugar daddy' लिखा हुआ था. उनकी टी-शर्ट को लेकर भी काफी बवाल मचा था. 

युजवेंद्र चहल का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

गौरतलब है कि चहल को टीम इंडिया से बाहर हुए करीब 3 साल का वक्त गुजर चुका है. उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. बात करें चहल के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 72 वनडे और 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 69 पारियों में चहल ने 121 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 79 पारियों में चहल ने 96 विकेट अपने खाते में डाले.

Published at : 02 Feb 2026 06:20 PM (IST)
Yuzvendra Chahal RJ Mahvash
