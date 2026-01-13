हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, सबकुछ कर दिया साफ; जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Yuzvendra Chahal on RJ Mahvash: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम पिछले कई महीनों से इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस आरजे महवश के साथ जोड़ा जा रहा था. अब दोनों के रिश्ते पर पहली बार चहल ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 01:41 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस आरजे महवश के रिलेशनशिप की खबरें लंबे वक्त से मीडिया में आ रही हैं. अक्सर दोनों के फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. दोनों के डेटिंग की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं. अब युजवेंद्र चहल ने पहली बार आरजे महवश के साथ अपने रिलेशन पर खुलकर बात की है. महवश के साथ रिश्ते के अलावा चहल ने एक्स वाइफ धनश्री वर्मा से तलाक पर भी प्रतिक्रिया दी है.

धनश्री वर्मा से तलाक पर बोले चहल- वो चैप्टर अब खत्म

इंटरव्यू में एक्स वाइफ धनश्री वर्मा को लेकर युजवेंद्र चहल ने कहा, "वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है. वो मेरी लाइफ का एक चैप्टर था, जो खत्म हो गया. मैं अब उससे आगे निकल गया हूं. मैं अब उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं. मैं उसमें अटका नहीं रहना चाहता. मेरी अपनी लाइफ चल रही है और उसकी (धनश्री) अपनी अलग जिंदगी चल रही है. वो अपनी लाइफ में खुश रहे. कोर्ट से बाहर आने के बाद सब खत्म हो गया था."

आरजे महवश के साथ रिश्ते पर पहली बार बोले चहल

युजवेंद्र चहल ने इंटरव्यू में इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस आरजे महवश के डेटिंग पर कहा, "वो सिर्फ मेरी दोस्त है. दोस्त साथ घूमते हैं तो फोटोज और वीडियोज आ ही जाते हैं. कोई रिलेशनशिप नहीं है. हैप्पी सिंगल." इससे साफ होता है कि चहल और महवश सिर्फ दोस्त हैं. चहल ने साफ किया है कि वह अभी सिंगल हैं.

पिछले साल चहल और धनश्री का हुआ था तलाक

बता दें कि चहल 2020 में लॉकडाउन के दौरान धनश्री से मिले थे. इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार. 2020 में ही दोनों ने सगाई कर ली थी. फिर दोनों की शादी हुई. धनश्री अक्सर चहल को सपोर्ट करने स्टेडियम भी जाती थीं. हालांकि, अचानक 2024 में खबर आई कि दोनों अलग हो गए हैं, ये सभी फैंस के लिए हैरान करने वाली खबर थी. 2025 में दोनों ने कानूनी रूप से कोर्ट में तलाक लिया. धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद युजवेंद्र चहल को आरजे महवश के साथ देखा गया. महवश कई बार चहल का मैच देखने स्टेडियम गई, उनकी आईपीएल टीम को चीयर किया. इसने अफवाहों को और बढ़ाया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

Published at : 13 Jan 2026 01:41 PM (IST)
