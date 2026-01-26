युजवेंद्र चहल अब क्या क्रिकेट छोड़ करने वाले हैं ये काम! क्यों शुरू हो गई चर्चा
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए गुवाहाटी टी20 इंटरनेशनल के दौरान स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कमेंट्री में डेब्यू किया. चहल के इस कदम से सोशल मीडिया पर अब उनके करियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
Yuzvendra Chahal Made His Commentary Debut: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 25 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. भारत ने कीवी टीम के 154 रन के लक्ष्य को सिर्फ 10 ओवर में ही हासिल करके इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले के दौरान भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल कमेंट्री करते नजर आए. चहल को पहली बार कमेंट्री करते हुए देखा गया, जिसके बाद, माना जा रहा है कि 35 साल के इस भारतीय क्रिकेटर का इंटरनेशनल करियर को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि चहल की टीम इंडिया में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने नई पारी शुरूआत की है.
कमेंट्री के दौरान युजवेंद्र चहल ने दिया बयान
युजवेंद्र चहल का कमेंट्री के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में चहल कह रहे हैं, ‘मेरा नाम युजवेंद्र चहल है. लोग प्यार से मुझे यूजी कहते हैं. ग्राउंड पर तो बहुत धमाल मचा दिया, अब स्टूडियो में दिखाने की बारी है.’ बता दें कि चहल आखिरी बार भारत के लिए साल 2023 में खेले थे. इसके बाद से उन्हें किसी भी फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला है. टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चहल एक समय पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं.
View this post on Instagram
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज
युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. चहल ने 329 टी20 मैचों में कुल 384 विकेट चटकाए हैं. वो भारतीय टीम और घरेलू क्रिकेट के अलावा आईपीएल का भी काफी लंबे समय से हिस्सा हैं. आईपीएल में चहल सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम कुल 221 विकेट दर्ज हैं. चहल इस लीग में 200 विकेटों का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. चहल आईपीएल में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL