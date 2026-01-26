हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयुजवेंद्र चहल अब क्या क्रिकेट छोड़ करने वाले हैं ये काम! क्यों शुरू हो गई चर्चा

युजवेंद्र चहल अब क्या क्रिकेट छोड़ करने वाले हैं ये काम! क्यों शुरू हो गई चर्चा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए गुवाहाटी टी20 इंटरनेशनल के दौरान स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कमेंट्री में डेब्यू किया. चहल के इस कदम से सोशल मीडिया पर अब उनके करियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

Yuzvendra Chahal Made His Commentary Debut: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 25 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. भारत ने कीवी टीम के 154 रन के लक्ष्य को सिर्फ 10 ओवर में ही हासिल करके इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले के दौरान भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल कमेंट्री करते नजर आए. चहल को पहली बार कमेंट्री करते हुए देखा गया, जिसके बाद, माना जा रहा है कि 35 साल के इस भारतीय क्रिकेटर का इंटरनेशनल करियर को लेकर अब  चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि चहल की टीम इंडिया में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने नई पारी शुरूआत की है.

कमेंट्री के दौरान युजवेंद्र चहल ने दिया बयान

युजवेंद्र चहल का कमेंट्री के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में चहल कह रहे हैं, ‘मेरा नाम युजवेंद्र चहल है. लोग प्यार से मुझे यूजी कहते हैं. ग्राउंड पर तो बहुत धमाल मचा दिया, अब स्टूडियो में दिखाने की बारी है.’ बता दें कि चहल आखिरी बार भारत के लिए साल 2023 में खेले थे. इसके बाद से उन्हें किसी भी फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला है. टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चहल एक समय पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Sports India (@starsportsindia)

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज

युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. चहल ने 329 टी20 मैचों में कुल 384 विकेट चटकाए हैं. वो भारतीय टीम और घरेलू क्रिकेट के अलावा आईपीएल का भी काफी लंबे समय से हिस्सा हैं. आईपीएल में चहल सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम कुल 221 विकेट दर्ज हैं. चहल इस लीग में 200 विकेटों का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. चहल आईपीएल में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं.

Published at : 26 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Yuzvendra Chahal Cricket News IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: 'घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों..'- Keshav Maurya | CM Yogi | UP
Shankaracharya विवाद पर डिप्टी CM Keshav Prasad Maurya का चौंकाने वाला बयान
UP Politics: 'कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं', CM Yogi पर Akhilesh Yadav का पलटवार | BJP Vs SP
Republic Day 2026: 'संविधान, व्यवस्था सेऊपर कोई नहीं'-CM Yogi | Shankaracharya | Avimukteshwaranand
'वंदे मातरम' झांकी में बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की दिखी झलक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
रिलेशनशिप
Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget