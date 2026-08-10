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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशमी-भुवनेश्वर के बाद चहल ने भी ठोका 2027 वर्ल्ड कप का दावा, वनडे में मचाया गदर

शमी-भुवनेश्वर के बाद चहल ने भी ठोका 2027 वर्ल्ड कप का दावा, वनडे में मचाया गदर

Yuzvendra Chahal: युवेंद्र चहल ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले कमाल करके सिलेक्टर्स की टेंशन बढ़ा दी. वनडे टूर्नामेंट में चहल की फिरकी जमकर बोल रही है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की तरह शानदार प्रदर्शन करके चहल ने भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का दावा ठोक दिया है. वह वनडे टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. 

पिछले करीब 3 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे चहल इन दिनों इंग्लैंड के 2026 डोमेस्टिक वनडे कप में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट में चहल की फिरकी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. 7 मैच खेलने के बाद चहल वनडे टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 

2026 डोमेस्टिक वनडे कप में चहल का प्रदर्शन 

टूर्नामेंट में 7 मैच खेलने के बाद चहल ने 21 की औसत और 27.60 के स्ट्राइक रेट से 15 विकेट चटका लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट फिगर 60/4 का रहा. भारतीय स्पिनर ने अब तक सभी 7 मैचों में विकेट चटकाए हैं. टीम को एक और लीग मैच खेलना है, जिसके जरिए वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में खुद को टॉप पर ला सकते हैं. फिलहाल बेंजामिन क्लिफ 18 विकेट के साथ पहले पायदान पर हैं. 

चहल ने वनडे कप की शुरुआत वॉरविकशायर के खिलाफ खेलकर की, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए. इसके बाद केंट के खिलाफ मैच में भी 2 विकेट चटकाए. आगे बढ़ते हुए चहल ने सरे के खिलाफ 01 विकेट, लीसेस्टरशायर के खिलाफ 1 विकेट, लैंकशायर के खिलाफ 4 विकेट, नॉटिंघमशायर के खिलाफ 2 विकेट और सोमरसेट के खिलाफ 3 विकेट लिए.

2027 वर्ल्ड कप के लिए बढ़ रही सिलेक्टर्स की टेंशन 

खिलाड़ियों के लगातार शानदार प्रदर्शन से 2027 वनडे विश्व कप के लिए सिलेक्टर्स की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार भी आईपीएल से लेकर कई जगह कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख उन्हें टीम में शामिल करने की मांग भी तेज हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्व कप के किन खिलाड़ियों को भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बनाया जाता है. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेटर रमनदीप के वेडिंग रिसेप्शन में युवराज-अभिषेक का जबरदस्त डांस, देखें वीडियो

Published at : 10 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Yuzvendra Chahal World Cup 2027 One-Day Cup 2026
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